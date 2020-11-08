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Dünya Ermeniler, Türk mezarlığını yıkmış
Dünya

Ermeniler, Türk mezarlığını yıkmış

Azerbaycan’ın işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki operasyonu devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev dün sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 22:00:00 -
Ermeniler, Türk mezarlığını yıkmış

Hacıyev, işgalden kurtarılan Fuzuli kentiyle ilgili yaptığı paylaşımda, Ermeni güçlerin kentteki Türk ve Müslüman mezarlığının tahrip edildiğini, mezar taşlarının kırıldığı gözler önüne serdi.

“Bu barbarlık ve vandalizmdir”

Uluslararası anlaşmaları hiçe sayan, misket ve fosfor bombası kullanıp sivilleri katleden Ermeni güçlerin yaptığı son olayı Hacıyev, “Bu barbarlık ve vandalizmdir” diyerek dünyaya duyurdu.

İki asırlık camiyi yıkmışlar

Hikmet Hacıyev, yaptığı bir paylaşımda da, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Mamar köyünde 18. yüzyıla ait bir caminin tamamen yıkılmış olduğunu gözler önüne serdi. Ermenilerin 2 camiyi domuz ahırı yaptığı da yine daha önce çekilen görüntülere yansımıştı.

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