Ermeniler, Türk mezarlığını yıkmış

Hacıyev, işgalden kurtarılan Fuzuli kentiyle ilgili yaptığı paylaşımda, Ermeni güçlerin kentteki Türk ve Müslüman mezarlığının tahrip edildiğini, mezar taşlarının kırıldığı gözler önüne serdi.



“Bu barbarlık ve vandalizmdir”



Uluslararası anlaşmaları hiçe sayan, misket ve fosfor bombası kullanıp sivilleri katleden Ermeni güçlerin yaptığı son olayı Hacıyev, “Bu barbarlık ve vandalizmdir” diyerek dünyaya duyurdu.



İki asırlık camiyi yıkmışlar



Hikmet Hacıyev, yaptığı bir paylaşımda da, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Mamar köyünde 18. yüzyıla ait bir caminin tamamen yıkılmış olduğunu gözler önüne serdi. Ermenilerin 2 camiyi domuz ahırı yaptığı da yine daha önce çekilen görüntülere yansımıştı.