Ermeniler, söz verdi ama yine sivilleri vurdu

Hacıyev, bugün 06.00’dan 12.00’a kadar 4 ilin 32 yerleşim birimine Ermenistan ordusu tarafından 300’den fazla mermi atıldığını kaydetti. Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları önceki gece İsviçre’nin Cenevre kentinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının da katılımıyla bir araya gelmişti. AGİT Minsk Grubu, iki ülkenin sivil halkı veya askeri olmayan noktaları hedef almama konusunda anlaştığını duyurmuştu.



Daha önce sağlanan insani ateşkeslerde olduğu gibi sivillere vurmama konusundaki sözlerini de çiğneyen Ermenilere, Azerbaycan ordusu karşılık verdi.