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Dünya Ermeniler, söz verdi ama yine sivilleri vurdu
Dünya

Ermeniler, söz verdi ama yine sivilleri vurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusunun Terter, Ağdam, Goranboy ve Ağcabedi illerine top ve füze saldırısı düzenleyerek, sivillere saldırmama taahhüdünü çiğnediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:09:00 -
Ermeniler, söz verdi ama yine sivilleri vurdu

Hacıyev, bugün 06.00’dan 12.00’a kadar 4 ilin 32 yerleşim birimine Ermenistan ordusu tarafından 300’den fazla mermi atıldığını kaydetti. Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları önceki gece İsviçre’nin Cenevre kentinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının da katılımıyla bir araya gelmişti. AGİT Minsk Grubu, iki ülkenin sivil halkı veya askeri olmayan noktaları hedef almama konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Daha önce sağlanan insani ateşkeslerde olduğu gibi sivillere vurmama konusundaki sözlerini de çiğneyen Ermenilere, Azerbaycan ordusu karşılık verdi.

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