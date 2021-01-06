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Dünya Ermeniler paylaştı! Türk SİHA'ları S-300'leri böyle vurdu
Dünya

Ermeniler paylaştı! Türk SİHA'ları S-300'leri böyle vurdu

Dağlık Karabağ'da büyük bir hezimet yaşayan Ermenistan'da bazı basın yayın organları, Türk SİHA'larının S-300'leri imha ettiği görüntüleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:21:00 -

44 gün süren ve Ermenistan'ın hezimeti Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı, Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan anlaşma ile son bulmuştu. Ermenistan işgal altında tuttuğu bölgelerden çekildi. Dağlık Karabağ'ın kalbinde ise Rus askerleri devriye gezmeye başladı.

Ermenistan'ın ağır kayıplar verdiği savaşta, Azerbaycan'ı üstün kılan en önemli faktörlerden biri de Bakü'nün Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ları olmuştu.

Savaşta birçok silah sistemi yok edildi. Onlardan biri de Ermenistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemiydi. Ermenistan medyası, aylar sonra o görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Dağlık Karabağ'ın sözde Güvenlik Konseyi eski Başkanı Ermeni General Samvel Babayan da daha önce yaptığı açıklamada, aralarında bir S-300 sisteminin de bulunduğu silahların, Azerbaycan'ın Türkiye'den aldığı SİHA'lar tarafından imha edilmesinin yalnızca 15 dakika sürdüğünü kaydetmişti.

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