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Ermeniler Karabağ’a asker taşıyor

Ermenilerin Karabağ’daki saldırıları yeni mevziler kurma girişimlerini değerlendiren Azerbaycan Milletvekili Elnur Allahverdiyev, “Her şey barış güçlerinin gözleri önünde oluyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 10:19:00 -
Ermeniler Karabağ’a asker taşıyor

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Ermenilerin Karabağ’daki temas hattında yeni mevziler kurma girişimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Azerbaycan Milletvekili Elnur Allahverdiyev, Ermenistan’dan gelen askeri araçların Karabağ’a asker taşıdığını, İran’dan yasa dışı yollardan Karabağ’a kamyonların geldiğini ve barış güçlerinin bunlara seyirci kaldığını ifade etti.

Bölgedeki barış güçlerinin yeterince önlem almadığını ve birtakım olaylara seyirci kaldığını ifade eden Allahverdiyev, “Her gün barış güçleri ve yerel halk tarafından ortak bir eylemin video görüntülerini görüyoruz. Ermeni ayrılıkçı gruplar oraya buraya hareket ediyor, mevziler kurmaya çalışıyor. Laçin’den geçen yol neredeyse kontrolsüz ve barış güçlerinin arabalarını ‘kontrol ettikleri’ videoları gördük. Şoföre bir iki soru sorarlar ve gitmesine izin verirler. Sanki şoför arabamda silahım olmadığına yemin ediyor ve Hankendi ziyaretim huzurlu geçiyor. Ermenistan’dan Karabağ’a asker taşınıyor. İran’dan Karabağ’a kamyonlar geliyor. Bütün bunlar barış güçlerinin gözleri önünde oluyor” dedi.

“Ermeniler tarihi tahrif etmeye başladılar”

Ermenistan’ın, Karabağ’a asker göndermeyeceğini resmen açıklamasıyla, ayrılıkçıların askeri sorunlarını kendi başlarına çözmeleri gerektiği anlamına geldiğini belirten Allahverdiyev, “İşlerini aşağıdan yukarıya yapmak istedikleri doğru. Ayrılıkçılar Karabağ’da kaldı. Bunları ortadan kaldırma görevi barış güçlerinin üzerindedir. Barış güçleri nerede? Ermeniler anlaşma belgesini tahrif etmeye ve hükümlerden habersiz gibi davranıyor” diye konuştu.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

moskofun, emperyalist zalim kafirin barışı olur mu?

..........
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abdrhman

bm ve barış güçleri sadece kına yakmaktan anlarlar. kovun gitsin. karabadada ermenileri dümdüz edip düzün gitsin pis mahlukları.
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