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Dünya ‘Ermeniler, dünyanın ekolojisini de tahrip etti’
Dünya

‘Ermeniler, dünyanın ekolojisini de tahrip etti’

Azerbaycan Parlamentosu Doğal Kaynaklar, Enerji ve Ekoloji Komisyonu Başkanı, Milletvekili Sadık Kurbanov, Akit’e bölgede gelişen durumlarla, özellikle bölgedeki ekolojik durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:05:00 -
‘Ermeniler, dünyanın ekolojisini de tahrip etti’

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Azerbaycan Parlamentosu Doğal Kaynaklar, Enerji ve Ekoloji Komisyonu Başkanı, Milletvekili Sadık Kurbanov, Akit’e bölgede gelişen durumlarla, özellikle bölgedeki ekolojik durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu... Azerbaycan’ın bölgenin enerji güvenliğinin sağlanmasında özel bir öneme sahip olduğunu belirten Kurbanov, şunları dile getirdi:

Savaş suçu işliyorlar

‘‘Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırı politikası sonucunda Azerbaycan topraklarının yüzde 20’si, Dağlık Karabağ ve çevre yedi bölge uzun yıllar Ermeni güçleri tarafından işgal edilmişti. Azerbaycan Ordusu, uluslararası insancıl hukukun tüm ilkelerine ve Cenevre Sözleşmesine uygun olarak, sadece askeri tesislere karşı askeri operasyonlar yürütüyor. Ancak Ermeni tarafı, cephedeki başarısızlığını örtbas etmek için cephe hattıyla hiçbir ilgisi olmayan Gence, Mingeçevir ve Berde kentlerine yasaklı füzeler atmaya devam ediyor. Bu, uluslararası sözleşmelere göre bir savaş suçudur.’’

Santrale saldırı 

Ermeni işgal gücünün Mingeçevir Baraj gölüne ve üzerinde inşa edilmiş hidroelektrik santraline füze saldırısı gerçekleştirme ihtimaline değinen Sadık Kurbanov şöyle devam etti: “Güney Kafkasya’daki en büyük baraj gölüne karşı yapılacak herhangi bir saldırı 100 binden fazla nüfusa sahip Mingeçevir şehrini haritadan silinmesine ve diğer civar yerleşim birimlerinin su altında kalma olasılığı göz ardı edilmemeli. Ermeni silahlı kuvvetleri bu tür saldırganlık politikası dünyanın ekolojik dengesine de bir tehdit oluşturuyor. Tophane ormanlarının yok edilmesiyle başladılar. Kasıtlı yangınlar sonucunda geniş alanlarda verimli toprak ve yaban hayat şimdiye kadar tahrip edildi.”

400 bin kişi tehlikede

Kurbanov, sözlerini şöyle tamamladı: “Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarında 7 kalıntı göl ve ekolojik öneme sahip 10 baraj gölü ciddi insan kaynaklı etkilere maruz kalıyor. 560 milyon metreküp kapasiteli Serseng Baraj gölü hemen hemen çöküşün eşiğinde ve 400 bin kişi tehlike altındadır. Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi, bu gerçekleri dikkate alarak, 2016 yılında Azerbaycan’ın sınır bölgelerinde yaşayanların kasıtlı olarak sudan mahrum bırakılmasının aleyhinde 2085 sayılı Kararı kabul etti. Ordumuz da bu gerçekleri göz önünde bulundurarak, dünyanın çevresini tehdit eden Ermeni vandalizminin yaptığı tehditleri önlemek için kutsal bir iş yapıyor. Bu önlemlerin tüm dünyamızı korumaya ve ekolojisine katkıda bulunacağına inanıyoruz.’’


Yeni Akit Gazetesi
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