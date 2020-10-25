Ermeniler bu defa Tarkan’ı öldürdü
Geçtiğimiz günlerde öldürülen Azerbaycan askerlerinden biri diyerek şarkıcı Serdar Ortaç’ın fotoğrafını paylaşan Ermenistan Kamu Radyosu, yeni bir skandala imza attı.
Radyonun Türkçe sitesinde “Öldürülen Azerbaycan askerleri” ve “Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor” başlıklı haberlerin fotoğraflarında bu kez şarkıcı Tarkan, oyuncu Aras Bulut İynemli ve şef Burak Özdemir’in fotoğraflarını kullandığı ortaya çıktı. Tarkan’ın askerlik fotoğrafı sitede, “Bakü askerlerinin yüzde 99’unu kaybetse bile, iktidar uğruna durmayacaktır” haberinde kullanıldı.