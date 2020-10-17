Ermeni vekile ‘Ayasofya’ tepkisi

Uluslararası toplantılarda Türkiye söz konusu olunca “siyaha beyaz, beyaza siyah” denildiğine vurgu yapan Aydın, şunları dile getirdi: “Biz İslamofobik tavırlara da muhatap oluyoruz, Türkofobik tavırlara da muhatap oluyoruz. Yunanistan ve GKRY’den birçok mektup gönderilmiş. Cenevre Sözleşmesine aykırı bir durum. ‘Bu kadar camisi varken UNESCO’nun koruması altındaki Ayasofya neden cami oluyor?’ diyen Ermeni vekile ‘Erivan’da kaç tane cami var da sen bana hesap soruyorsun?”