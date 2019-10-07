Ermeni sporcu Türk dövüşçüyü öldürmek istedi! Ringde ölüm kalım anları Sosyal medyada paylaşılan bir video kan dondurdu. Ermeni sporcu Rafael Abrahamyan, Batuhan Akduman isimli sporcunun boğazını sıktı. Ermeni sporcu Türk dövüşçüyü öldürmek istedi!

Sosyal medyada paylaşılan bir video kan dondurdu. Ermeni sporcu Rafael Abrahamyan, Batuhan Akduman isimli sporcunun boğazını sıktı. Ermeni sporcu Türk dövüşçüyü öldürmek istedi! Bir dövüş müsabakası için ringe çıkan sporcular Rafael Abrahamyan ile Batuhan Akduman arasında yaşananlar tüm dünyanın dikkatini çekti. İşte, dehşet dolu o anlar... Boğazına sarıldı Müsabaka sırasında Rafael Abrahamyan Türk rakibi Batuhan Akduman karşısında üstünlüğü sağladı. Rakibini yere yatıran Rafael Abrahamyan bir anda Akduman'ın boğazına sarıldı. Rakibini nefessiz bırakan Rafael Abrahamyan adeta Batuhan Akduman'ı öldürmeye çalıştı. Ringde ölüm kalım anları Hakemin araya girmesiyle Rafael Abrahamyan rakibinin üzerinden kalktı. Bir süre nefessiz kalan Batuhan Akduman ise baygınlık geçirdi. Akduman'a ringde hazır bulanan sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık personeli Akduman'a müdahale ederken Rafael Abrahamyan'ın ring üzerindeki hareketleri dikkatlerden kaçmadı.

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