0553 313 94 23

Ermeni sporcu Türk dövüşçüyü öldürmek istedi! Ringde ölüm kalım anları

Sosyal medyada paylaşılan bir video kan dondurdu. Ermeni sporcu Rafael Abrahamyan, Batuhan Akduman isimli sporcunun boğazını sıktı. Ermeni sporcu Türk dövüşçüyü öldürmek istedi!

07 Ekim 2019 Pazartesi 09:04
Ermeni sporcu Türk dövüşçüyü öldürmek istedi! Ringde ölüm kalım anları

Sosyal medyada paylaşılan bir video kan dondurdu. Ermeni sporcu Rafael Abrahamyan, Batuhan Akduman isimli sporcunun boğazını sıktı. Ermeni sporcu Türk dövüşçüyü öldürmek istedi!

Bir dövüş müsabakası için ringe çıkan sporcular Rafael Abrahamyan ile Batuhan Akduman arasında yaşananlar tüm dünyanın dikkatini çekti. İşte, dehşet dolu o anlar...

Boğazına sarıldı

Müsabaka sırasında Rafael Abrahamyan Türk rakibi Batuhan Akduman karşısında üstünlüğü sağladı. Rakibini yere yatıran Rafael Abrahamyan bir anda Akduman'ın boğazına sarıldı. Rakibini nefessiz bırakan Rafael Abrahamyan adeta Batuhan Akduman'ı öldürmeye çalıştı.

Ringde ölüm kalım anları

Hakemin araya girmesiyle Rafael Abrahamyan rakibinin üzerinden kalktı. Bir süre nefessiz kalan Batuhan Akduman ise baygınlık geçirdi. Akduman'a ringde hazır bulanan sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık personeli Akduman'a müdahale ederken Rafael Abrahamyan'ın ring üzerindeki hareketleri dikkatlerden kaçmadı. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:04
  1. Ermeni sporcu Türk dövüşçüyü öldürmek istedi!
  2. Ringde ölüm kalım anları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ermeni sporcu Türk dövüşçüyü öldürmek istedi! Ringde ölüm kalım anları
    1. Ermeni sporcu Türk dövüşçüyü öldürmek..
    2. Başkentte tır ve otomobil zincirleme..
    3. Bir zam haberi daha! Fiyatı yüzde 20..
    4. Asgari ücret ile çalışana zam teklifi!..
    5. ABD Başkanı Donald Trump karşı atağa..
    6. Türkiye'nin Suriye operasyonuna..
    7. Göçmen musakka nasıl yapılır? Bulgar..
    8. Meteoroloji'den sağanak uyarısı
    9. Kan tahlili normal değerleri ne..
    10. Şenol Güneş: Abdullah Avcı kötü..
    11. Asgari ücret ile geçinen ailelere..
    12. Beyaz Saray'ın Türkiye açıklamasına..
    13. ABD'nin "Suriye'nin kuzeyine..
    14. Vaatler durduramadı... Irak'ta neler..
    15. Dolar kurunda 'Suriye' hareketliliği!
    16. Kan tahlili MCV nedir? Normal WBC..
    17. Hamaney: İran ile Irak arasında..
    18. Uzmanlardan İstanbul için deprem..
    19. İsrail yeni bir hava savunma sistemi..
    20. Irak yönetiminden 'şiddet kullananlara..
    21. Erdoğan'dan 'yeni bakanlık' sinyali!
    22. EYT son durum ne 7 Ekim Pazartesi..
    23. Af son dakika! Denetimli serbestlik ve..
    24. ABD'den son dakika 'Türkiye' açıklaması
    25. 07.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    26. İtiraf etti: Üsteğmen rütbesini FETÖ..
    27. Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan-Trump..
    28. İsrail eylül ayında Kudüs'e yönelik..
    29. Genç güreşçilerden 54 madalya
    30. Tunus'ta parlamento seçiminii Nahda..
    İBB duyurdu! Metrobüste yeni dönem
    İBB duyurdu! Metrobüste yeni dönem
    Bahçeli'nin hastalığını fırsat bilip salladıkça salladı... MHP, Önkibar'a karşı harekete geçti!
    Bahçeli'nin hastalığını fırsat bilip salladıkça salladı... MHP, Önkibar'a karşı harekete geçti!
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor
    Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sert Güvenli Bölge tepkisi! “Çıkmış bir ukala...”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sert Güvenli Bölge tepkisi! “Çıkmış bir ukala...”

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Faruk Çelik'ten çok sert sözler! 'Kınıyorum, bu ibret vericidir'
    Faruk Çelik'ten çok sert sözler! 'Kınıyorum, bu ibret vericidir'
    Burdur’da Celal Şengör vak’ası! Kendi öğrencisine...
    Burdur’da Celal Şengör vak’ası! Kendi öğrencisine...