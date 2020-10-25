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Dünya Ermeni saldırılarında iki sivil daha öldü
Dünya

Ermeni saldırılarında iki sivil daha öldü

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği füze saldırılarında 13 ve 16 yaşındaki iki sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 18:48:00 -
Ermeni saldırılarında iki sivil daha öldü

Yapılan açıklamada; Ermenilerin Goranboy ve Terter illerine top ve füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.

Terter ilinin Kebirli köyünde bir eve füze isabet etmesi sonucu Orhan İsmayılzade’nin (16) yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ayrıca Ermenistan’ın 17 Ekim’de Gence’ye düzenlediği füze saldırısında enkaz altından sağ kurtarılan 13 yaşındaki Rus asıllı Artur Mayakov’un da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi. Böylece ölen toplam sivil sayısı 65 oldu.

Şehitlerin borcu siliniyor

Öte yandan; Azerbaycan yönetimi, şehit düşen askerlerin ve Ermenistan’ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin kredi borçlarının silineceğini duyurdu.

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