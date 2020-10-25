Ermeni saldırılarında iki sivil daha öldü

Yapılan açıklamada; Ermenilerin Goranboy ve Terter illerine top ve füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.



Terter ilinin Kebirli köyünde bir eve füze isabet etmesi sonucu Orhan İsmayılzade’nin (16) yaşamını yitirdiği bildirildi.



Ayrıca Ermenistan’ın 17 Ekim’de Gence’ye düzenlediği füze saldırısında enkaz altından sağ kurtarılan 13 yaşındaki Rus asıllı Artur Mayakov’un da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi. Böylece ölen toplam sivil sayısı 65 oldu.



Şehitlerin borcu siliniyor



Öte yandan; Azerbaycan yönetimi, şehit düşen askerlerin ve Ermenistan’ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin kredi borçlarının silineceğini duyurdu.