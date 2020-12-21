Ermeni rahipten Paşinya'na büyük şok! Ne yapacağını şaşırdı

Azerbaycan'da Dağlık Karabağ zaferi sonrası kutlamalar devam ederken, tarihi bir hezimet yaşayan Ermenistan'da Paşinyan protestoları devam ediyor. Son olarak Güney Ermenistan'ı ziyaret eden Başbakan Paşinyan, bu kez de kilisede şok yaşadı.

İlk olarak yerel belediye başkanlarının yolları kapatması nedeniyle helikopter kullanmak zorunda kaldı. Paşinyan, Güney Ermenistan'da bulunan Sisian'daki Aziz Grigor Kilisesi'ne giden Paşinyan, burada bir şok daha yaşadı. Adı açıklanmayan kilisenin rahibi, Paşinyan'ın kendisine uzattığı eli sıkmak istemedi. Bununla da kalmayan rahip, Paşinyan'dan kiliseyi terk etmesini istedi.