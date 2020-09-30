Ermeni PKK’ya sarıldı

Azerbaycan’a ait sivil hedeflere yapılan saldırılarda, Ermenistan tarafından geçen aylarda Dağlık Karabağ bölgesine getirilen terör örgütü PKK/YPG mensuplarının eğittiği milislerin kullanıldığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ermenistan, Azerbaycan’a ait sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılar öncesinde terör örgütü PKK ile temmuz sonunda anlaşma yaptı.



Anlaşma kapsamında yaklaşık 300 PKK/YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistan ve Karabağ’a taşındı. Terör örgütü PKK/YPG üyeleri Dağlık Karabağ’da Ermeni milislere eğitim verdi. Milisler, özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanıldı.



12 sivil katledildi



Terörist Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 11’e, yaralı sayısı 33’e yükseldi. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ağdam ilinin Karadağlı köyüne Ermeni güçlerinin top atması sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada farklı bölgelerdeki sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırılarda da Azerbaycanlı 3 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Son verilerle ölen sivil sayısı 12’ye, yaralı sayısı 35’e çıktı. Başsavcılık, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül’de gerçekleştirdiği saldırılarda 65 konut ve 5 kamu binasının kullanılamaz hale geldiğini de duyurdu.



Azerbaycan topraklarını geri alıyor



Bu arada; Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor. Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı. Son olarak iki tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı 30’a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin harekatı başarıyla devam ediyor.



Rusya'dan ateşkes çağrısı



Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmaların durdurulması ve durumun “barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiği” çağrısında bulundu.



İran'dan gecikmeli destek açıklaması



Ermenistan’a silah gönderdiği iddialarını reddeden İran ise, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün tanınması ve buna uyulması konusundaki tavırlarının açık olduğunu vurguladı. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii “İran, Türkiye ve Rusya, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması yönünde iki komşu ülkeye yardım edebilir” diye konuştu.



İran’ın Doğu Azerbaycan eyaleti Vali Yardımcısı Aliyar Rastgo, Ermenistan’ın Rusya’dan aldığı kamyonların transit geçişinin “yanlış anlaşılmalara” yol açmaması nedeniyle durdurulduğunu söyledi.