Ermeni ordusunu tiye aldılar
İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ı 30 yıldır elinde bulunduran Ermenistan, Azerbaycan ordusunun yıldırım gibi saldırıları sonrası işgal ettiği topraklardan çekiliyor. Ermeni ordusunun acizlik ve korkaklığı ise sosyal medyada dolaşan bir amatör videoda alaya alındı.
Hem Dağlık Karabağ'ı işgal eden hem de Azerbaycan'a saldırmaya cüret eden Ermenistan, Azerbaycan ordusundan asrın tokadını yedi.
Azerbaycan işgal altındaki köy ve kasabaları Ermenistan'ın elinden teker teker alarak özgürlüğüne kavuşturuyor.
Ermenistan küresel güçlere çağrı yaparak saldırının durdurulması için kapı kapı dolaşıyor. İşgalcinin küresel dostları ise Azerbaycan'a sürekli müzakere çağrısında bulunuyor.
Ermeni ordusunun aciz durumu ise sürekli alay konusu oluyor. En son çekilen bir amatör videoda işgalci Ermeni kuvvetlerinin acizliğini ortaya koyuyor.