Ermeni ordusunu tiye aldılar

Hem Dağlık Karabağ'ı işgal eden hem de Azerbaycan'a saldırmaya cüret eden Ermenistan, Azerbaycan ordusundan asrın tokadını yedi.

Azerbaycan işgal altındaki köy ve kasabaları Ermenistan'ın elinden teker teker alarak özgürlüğüne kavuşturuyor.

Ermenistan küresel güçlere çağrı yaparak saldırının durdurulması için kapı kapı dolaşıyor. İşgalcinin küresel dostları ise Azerbaycan'a sürekli müzakere çağrısında bulunuyor.

Ermeni ordusunun aciz durumu ise sürekli alay konusu oluyor. En son çekilen bir amatör videoda işgalci Ermeni kuvvetlerinin acizliğini ortaya koyuyor.