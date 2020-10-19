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Dünya Ermeni ordusu darmadağın
Dünya

Ermeni ordusu darmadağın

İkinci kez ilan edilen insani ateşkesi yine ihlal edip saldırıya geçen Ermenistan, ağır darbe yedi. Azerbaycan ordusu, tüm cephe hattında ilerleyişini sürdürüp yüzlerce işgalci askeri öldürürken ayrıca saldırı hazırlığındaki bir Su-25 savaş uçağı, sivilleri vurmak için ateşlenen bir balistik füze ve bir İHA ile yine onlarca askeri araç, zırhlı ve tankı imha etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:52:00 -
Ermeni ordusu darmadağın

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusu adeta darmadağın edildi. Operasyonların ilk günlerinde Azerbaycan ordusunu durdurdukları yönünde açıklamalarda bulunan Ermeni yetkililer, artık büyük kayıplar vererek geri çekildiklerini kabul ediyor. Özellikle SİHA’ların etkin bir biçimde kullanıldığı çatışmalarda 4 binden fazla Ermeni askeri öldürülürken 2 milyar dolardan fazla askeri silah ve mühimmat da imha edildi.
Azerbaycan ordusu önceki gece yarısı 2. kez ilan edilen insanı ateşkesi Ermenilerin ihlal etmesi sonrası harekete geçti. Ermeni saldırılarını püskürten Azeriler, işgalci askerlere ağır kayıplar verdirdi. Azeri Savunma Bakanlığının paylaştığı son görüntülerde çil yavrusu gibi kaçan Ermeni askerlerin çaresizliği ile SİHA’ların vurduğu askeri araçlar dikkat çekiyor.

Yine SU-25 uçağı düşürüldü

Ermenilerin geçilemez dediği savunma hattını tarumar eden Azerbaycan, ateşkese uymayan Ermeni savaş uçağını da düşürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.30 civarında, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının, Cebrail yönünde Azerbaycan ordusuna saldırı girişiminde bulunduğu sırada imha edildiği belirtildi. Bu son iki günde düşürülen ikinci Su-25 oldu.

Füze ve İHA edildi

Tüm cephe hattında üstünlüğünü sürdüren ve ilerleyen Azerbaycan ordusu ayrıca katil Ermeniler tarafından Azeribaycanlı sivillere atılan bir balistik füzeyi de havada imha ederek, yeni bir katliamın önüne geçti.

Öte yandan Azeri Savunma Bakanlığı ayrıca yerel saatle 13.00 civarında, işgalden kurtarılmış Horadiz kasabası istikametinde uçan Ermenistan İHA’sının, Azerbaycan hava savunma unsurlarınca imha edildiğini duyurdu.

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