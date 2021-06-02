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Gündem Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerde inşa seferberliği sürüyor
Gündem

Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerde inşa seferberliği sürüyor

Kardeş Azerbaycan, 2020 yılının 27 Eylül’ünde başlayan 44 günlük vatan savaşında kazandığı zaferin ardından imar çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 15:44:00 -
Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerde inşa seferberliği sürüyor

 Yeni Akit  Ankara 

Ermenilerin işgali altında kaldığı süre zarfında adeta çivi çakılmayan, işgalci çapulcuların kaçarken harabeye çevirdiği şehirler, kasabalar Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bizzat yönettiği inşa seferberliği ile yeniden ihya ediliyor.

Yapımı süratle devam eden ve yakında tamamlanarak hizmete girecek olan Barda-Ağdam otoyolu da bunlardan biri. Azerbaycan yetkilileri, yakında hizmete alınacak olan otoyolun, evlerine dönen Azerbaycan vatandaşlarının ulaşımını rahatlatacağını ve bölgede sosyal ve ekonomik canlanmayı hızlandıracağını belirtiyorlar.


Yeni Akit Gazetesi
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