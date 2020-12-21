Ermeni İHA'sı şoku yaşadı! Burun buruna geldiler

Ermenistan milislerinin çekilmesiyle tırmanan gerilimi, Rus birliklerinin bölgeye konuşlandırılması da yatıştırmadı. Bugün bölgeye giden Paşinyan'ın geçmemesi için yollar kapatıldı, Ermenistan Başbakanı helikopterle Syunik'e ulaşabildi. İnsansız hava aracından alınan görüntü ise ormanın içindeki sürprizi gösterdi.

Dağlık Karabağ savaşından neredeyse 70 gün sonra gerçekleşen sınır değişikliğinin yol açtığı sarsıntı, bu sabah Ermenistan'ı bir kez daha dünyaya rezil etti.

Ermenistan milisleri güneydeki Gafan'a bağlı 13 köy ve yayladan geçen hafta çekildi, öfkeden deliye dönen göstericiler yolları kapattı.

Dağlık Karabağ'daki çatışma hatları ve Laçın koridoruna yerleşen Rus barış gücü askerlerinin yeni görev yeri Gafan, Davit Bek ve Görüş arasındaki yol oldu.

Rus Sputnik yayın organı, protestolar sürerken Kafan çevresinde yeni sınır hattını kazan kepçelerin görüntüsünü ekrana getirdi.

RIA Novosti, Rus sınır muhafızlarının Syunik bölgesindeki karayolunun 'sorunlu bölgelerinde' güvenliği sağlayacağını bildiriyor. Rusların yanı sıra, Ermeni ve Azerbaycan askerleri de 'temas hattı'nın her iki tarafında yer alacak.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise, Görüs-Gafan yolunun sorunlu bölgelerden geçen 21 kilometrelik bölümüne Rus birliklerinin konuşlandırılacağını duyurdu.

10 Kasım anlaşmasına göre sınırın resmen değişmesiyle, Azerbaycan askerlerinin Syunik bölgesinde yer alan Gafan'daki havalimanına 300 metre kadar yaklaştığı görüldü.

Ermenistan kaşınıyor

Ermenistan medya kuruluşlarının insansız hava aracı kullanarak aldıkları görüntüde hafta sonu Azerbaycan askerlerinin havalimanına bakan tepeden etrafı izlediği kayda geçti.

Kapan Havalimanı civarında bir tepede konuşlanmaya başlayan Azerbaycan Askerlerini filme alan Ermenistan Haber Ajansı'nın İHA'sını Azerbaycan askerleri de kayda aldı. Bu görüntü sonrası Ermeni İHA'sı bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Kriz devam ediyor

Syunik bölgesinde hafta sonu gerilim bir an bile dinmezken, üç günlük yas ilan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ilk kez halkın arasına çıktı.

Ermenistan Başbakanı, yanında bakanları ve binlerce kişiden oluşan destekçileri, hezimetle biten 44 günlük savaşta ölen askerlerin gömüldüğü anıta yürüdü.

Haftalardır istifa baskılarına direnen Paşinyan'ın korumaları ise yürüyüş sırasında silahlarını şemsiyelerin içinde sakladı.

Kalabalığa seslenen Ermenistan lideri Paşinyan, 40 gün önce hezimetle sona eren savaşın ayrıntılı bir analizine ihtiyaç olduğunu söyledi. Paşinyan'a göre, yıllar içinde yapılan hatalar sonucunda ülke 'ciddi zorluklarla' karşılaştı.

Yerablur Anıtı'nda sona eren yürüyüşte Ermenistan Başbakanı ölen askerlerin mezarlarına çiçek bıraktı, bu sırada anıttaki muhaliflerle Paşinyan destekçileri arasında gerginlik çıktı.

Paşinyan'ın istifasını isteyen 17 muhalifet partisi ise, başkent Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nı doldurup bir kez daha gösteri düzenledi.