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Gündem Ermeni diasporasına şok! Harekete geçildi
Gündem

Ermeni diasporasına şok! Harekete geçildi

Türkiye'ye yönelik lobi faaliyetleri yürüten Ermeni diasporasına karşı harekete geçen Türkiye İletişim Başkanlığı Amerika'da açacağı sergiyle Ermeni teröristlerin işledikleri korkunç cinayetleri uluslararası kamuoyuna anlatacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 17:52:00 -
Ermeni diasporasına şok! Harekete geçildi

 yeniakit.com.tr  Ankara 

ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Los Angeles’ta ve İstanbul’da 24 Nisan’da eş zamanlı olarak açılacak sergi ile anılacak.

"Şehit Diplomatlar Sergisi" ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatlara yönelik saldırılarının ilk şehitlerinin görev yeri olan Los Angeles’ta 24 Nisan 2021 tarihinde açılacak.

ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından 1970’ler ve sonrasında düzenlenen saldırılarda, 31’i diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit olurken; toplamda 77 can kaybı yaşanmış, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın "Şehit Diplomatlar Sergisi", 1973-1984 yılları arasında Ermeni terör örgütlerinin tehditlerine ve saldırılarına rağmen görevlerinin başından ayrılmayan ve bu uğurda şehit olan Türk diplomatlara adandı.

"Şehit Diplomatlar Sergisi", Los Angeles’ta 24-26 Nisan 2021, İstanbul Sirkeci Garı’nda ise 24 Nisan-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında açık olacak.

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Yorumlar

Polat

 Fahrettin ALTUN'mu harekete geçti.
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