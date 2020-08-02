Ermeni Bakan haddini aştı! Türkiye ile ilgili küstah sözler

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnacakanyan, Türkiye ile ilgili haddini aşan açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'da yayın yapan Shant TV'ye konuşan Mnacakanyan, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeleri yorumlarken, Türkiye'nin kardeş ülkeye desteğini ve attığı adımları "yıkıcı ve istikrarlaştırıcı" olarak tanımladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki politikalarında da benzer bir siyaset izlediğini ve bunu Güney Kafkasya'ya taşımaya çalıştığını söyleyecek kadar ileri giden Ermeni Bakan, küstah sözlerini şöyle sürdürdü: "12 Temmuz'dan bu yana (Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının başladığı tarih) olan bu! Bu bizim için kabul edilemez. Karşı koymaya çalışacağız. Ulusal ve uluslararası tüm çalışma biçimlerimizi aktive ederek elimizden gelen tüm araçları kullanıyoruz."