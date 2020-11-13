Ermeni askerin İran itirafı gündeme bomba gibi düştü: 30 milyon Azeri'yi...
Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla son buldu. Bu süreçte İran hükümeti, Erivan tarafına büyük destekler verirken konuya ilişkin konuşan Ermeni ordusuna bağlı bir askerin itirafları ise olay oldu.
Azerbaycan-Ermenistan savaşının başından itibaren Bakü'nün tarafında yer almak yerine Erivan'a gerek askeri teçhizat gerekse siyasi söylemler olarak destek veren İran ile ilgili gelen bir itiraf çok konuşulanlar arasına girdi.
Ermeni Ordusuna bağlı bir asker, İran'ın neden Erivan yönetime destek verdiğini açıkladı.
Taha Kermani tarafından aktarılan görüntülerde, Ermeni asker, "İran'da bağımsızlık isteyen 30 milyon Azerbaycanlı var. İran yönetimi, Ermenistan'a yardım ederek bizim elimizle kendi sorununu çözmek istiyor" ifadeleri kullandı.
Ermeni askerin İran'a yönelik sözleri, Tahran'ın Ermenistan'a açıkça destek verdiğini gözler önüne serdi.