Ermeni asker işkenceye dayanamayıp ülkeden kaçtı! Sınırda beyaz bayrak açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında görev yapan bir Ermeni askerin baskılara dayanamayarak Azerbaycan'a sığındığını duyurdu.12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:55
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında görev yaptığı birlikteki baskılara dayanamayan Ermenistan askeri Azerbaycan’a sığındı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, cephe hattının Fuzuli bölgesinde bağlı bulunduğu birlikten firar eden Aro Kazaryan isimli Ermenistan askeri, Azerbaycan askerlerince teslim alındı.
Kazaryan’ın, sorgusunda, kendisine gayri insani davranıldığı için birliğini terk ettiğini belirttiği ifade edildi.
Kazaryan’ın, komutanları ve diğer askerlerce fiziksel ve psikolojik baskılara maruz kaldığı, bedeninin yara içerisinde olduğu kaydedildi.
Bakanlık, tedavi altına alındığı belirtilen Ermeni asker Kazaryan’ın fotoğraflarını da yayınladı.
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