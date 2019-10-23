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Ermeni asıllı ABD'li şarkıcı Cher'dan skandal açıklama: Umarım Türkler gelmez

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı, terör örgütü sevici Batı'yı rahatsız etmeye devam ediyor. Ermeni asıllı ABD'li şarkıcı Cherilyn Sarkisian, operasyonla ilgili olarak 'Umarım Türkler gelmezler. Onlar canavar" paylaşımını yaparak büyük bir skandala imza attı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 15:47
Ermeni asıllı ABD'li şarkıcı Cher'dan skandal açıklama: Umarım Türkler gelmez

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Cherilyn Sarkisian'dan Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na skandal bir çıkış geldi. 

"Cher" ismini kullanan ABD'li şarkıcı ve oyuncu Cherilyn Sarkisian Twitter hesabından, Times of London’da yayımlanan "Umarım Türkler gelmez, onlar canavar" başlıklı makaleyi paylaştı.

Cher, makaleye şu notu düştü:

“Umarım Türkler gelmezler. Onlar canavar. Trump, Kürtlerin hayatıyla ilgili hiçbir şeyi umursamıyor. Ama Hıristiyanların hayatını koruyamaz mı? Genç Hıristiyan kızların ve erkeklerin perişan edilmelerine izin verecek mi? Trump ruhsuz bir dinsiz.”

Soykırım dedi

Sarkisian, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bir hayli ileri gitmişti. Küstah ifadeler kullanan Ermeni isim, Türkiye'nin soykırım yaptığı yalanını paylaşarak “Ben kana susayan ve 2 milyona yakın Ermeniyi eziyet çektirip öldüren Türkler hakkında duymuşum. Türkiye askerleri kana susamaya devam ediyor. Şimdi onlar Kürtlere karşı soykırım gerçekleştiriyor” demişti.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 15:47
  1. Cherilyn Sarkisian
  2. Cher

YORUM YAZ

  • tutkututku1 sa önce
    cher in ana tarafı saf cherokee kızılderilisi. ana tarafının soyunu kurutan amerika için söyleyemediklerini dışa vurmuş.
  • OsmanlıOsmanlı9 sa önce
    Ulan ermeniler keske atalarım gerçekten söyunuzu kurutsaydı.ermeniler kadar şerefsiz milet yok.
  • ÖmürÖmür13 sa önce
    Sanki siz iyi bir b.ksunuz ya Yahudiler
  • Siyası kavunSiyası kavun15 sa önce
    Düşmana korku salmak bize yakışır.Kork ey şeytanın köpeği.Geber.
  • Karabekir paşaKarabekir paşa15 sa önce
    Türkler her yerde ve herzaman varlarbirgün ellerine düşersen sana 9 doğurttururlar,rermeni kancığı !!!
  • ŞüpeciŞüpeci15 sa önce
    Evet evetErmeni çeteler, yaptıkları katliamlarla masum, onları memleketten atan, yalnızca saldıranları katilleri haklayan Türkler canavarYıllarca diplomatlarımızı katleden ermeni çeteler mafyalar masum, onların hesabını soran Türkler canavar....Siz kimsiniz sidikliler...Şarkıcı bozuntularıGerçeği hakkı adaleti demokrasiyiKafaları almayan beyinsizler
  • Safya HARMANSafya HARMAN15 sa önce
    Abd'den 18 Ekim'de atılan bir twit, Türkiye'dekaç gün sonra haber konusu olur.?
  • mustafamustafa16 sa önce
    senin milletin iyi bilir soykırımı türklerin dna sında yoktur 
  • AslanAslan16 sa önce
    Yok ya ...Sende meleksin öylemi...nereniznle düşünüp karar veriyorsunuz.....
  • cccccc16 sa önce
    Geçmişte soykırım yapmışlığımız yok ama bana imkan verseler sizin soyunuzu kuruturum. Bu benim şahsi düşüncemdir.
  • YusufYusuf16 sa önce
    Keske atalarimiz zamaninda bunlarin soyunu kurutsaydi. En azindan yaptigimiz bir sey olurdu.
  • abidin kayaabidin kaya16 sa önce
    benim her zaman savunduğum bir tezim var. Türk'e düşmanlık yapan cezasız kalmamalı. 
  • italyaya yütü git, politikacı seniitalyaya yütü git, politikacı seni17 sa önce
    Arap, Türk, Kürt üçgeninden bu da kendini bi bk sayıp aradan kameraya el sallamış.
  • BelcikaliBelcikali17 sa önce
    Sana gelmez ama ermenistani almaya gelir
  • konyalıkonyalı17 sa önce
    Merak etme sıra sizede gelecek 

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