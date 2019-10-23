Ermeni asıllı ABD'li şarkıcı Cher'dan skandal açıklama: Umarım Türkler gelmez

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Cherilyn Sarkisian'dan Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na skandal bir çıkış geldi.

"Cher" ismini kullanan ABD'li şarkıcı ve oyuncu Cherilyn Sarkisian Twitter hesabından, Times of London’da yayımlanan "Umarım Türkler gelmez, onlar canavar" başlıklı makaleyi paylaştı.

Cher, makaleye şu notu düştü:

“Umarım Türkler gelmezler. Onlar canavar. Trump, Kürtlerin hayatıyla ilgili hiçbir şeyi umursamıyor. Ama Hıristiyanların hayatını koruyamaz mı? Genç Hıristiyan kızların ve erkeklerin perişan edilmelerine izin verecek mi? Trump ruhsuz bir dinsiz.”

Soykırım dedi

Sarkisian, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bir hayli ileri gitmişti. Küstah ifadeler kullanan Ermeni isim, Türkiye'nin soykırım yaptığı yalanını paylaşarak “Ben kana susayan ve 2 milyona yakın Ermeniyi eziyet çektirip öldüren Türkler hakkında duymuşum. Türkiye askerleri kana susamaya devam ediyor. Şimdi onlar Kürtlere karşı soykırım gerçekleştiriyor” demişti.