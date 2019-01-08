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Ermenek'te CHP ve İYİ Parti'den ittifak protokolü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Kamil Koçdayı ile CHP İlçe Başkanı Mümün Bozcu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yapacakları ittifak için protokol imzaladı.

08 Ocak 2019 Salı 18:14
Ermenek'te CHP ve İYİ Parti'den ittifak protokolü

Karaman'da İYİ Parti ve CHP,  31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde bazı il ve ilçelerde ittifak yapmaya karar verdi.

Ermenek ilçesinde de İYİ Parti belediye başkanı adayı gösterecek, CHP'de İYİ Parti'nin adayı Atilla Zorlu'yu destekleyecek. Bu ittifak için iki partinin ilçe başkanları protokol imzaladı. İmzalanan protokolde, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçiminde CHP'nin aday göstermeyeceği ve İYİ Parti'nin adaylarının destekleneceği belirtildi. Meclis üyeliklerinin her iki partinin eşit temsili ilkesi doğrultusunda oluşturulacağı, Güneyyurt ve Kazancı beldelerinde CHP'nin adayının destekleneceğini kaydedildi. İki parti imzaladıkları bu protokolü de kamuoyuna duyurdu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:14
  1. Karaman
  2. Ermenek
  3. CHP
  4. İYİ Parti
  5. ittifak protokolü
  6. yerel seçimler

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