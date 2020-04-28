Ermenek Kaymakamlığı ilçedeki esnafa ücretsiz maske dağıttı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık talimatıyla esnafa ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında maske satışlarının yasaklanmasının ardından pazar yerleri ve marketler gibi toplu alanda maske takma zorunluluğunun getirilmesinden sonra Ermenek Kaymakamı Batuhan Taşgın’ın talimatıyla kaymakamlık personeli ilçede faaliyet gösteren esnafları tek tek dolaşarak maske verdi.

Maske dağıtımıyla ilgili olarak açıklama yapan Kaymakam Taşgın, “Kaymakamlığımız başta olmak üzere, tüm kurumlarımızla korona virüse karşı iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın sokağa çıkması zaten yasaklandı. Diğer vatandaşlarımızın ise zorunlu haller dışında evde kalmaları, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymaları çok önemli. Cumhurbaşkanımızın maske satışlarını yasaklamasının ardından ilçe esnafımızın maske bulma konusunda mağdur olmamaları için, esnaflarımıza maske dağıtımı yapıyoruz” dedi.

Kaymakam Taşgın, ilçede korona virüs testleri pozitif çıkan vatandaşların ikamet ettiği 6 binanın karantinada olduğu da belirterek, özellikle evde yalnız yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 112 acil çağrı merkezini aramaları halinde her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam edildiğini de sözlerine ekledi.