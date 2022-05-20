Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Maymuna çevirip gönderirler

Erman Toroğlu, 6-17 Haziran'da yapılacak olan Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimiyle ilgili bomba bir yazı kaleme aldı. Toroğlu, Fotomaç gazetesindeki köşesinde "Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve genel sekreter eğer belli bir disipline alınmaz ise altını çizerek söylüyorum gelen federasyon başkanını maymuna çevirip gönderirler. Çünkü inanılmaz bir tezgah ve düzen var. Maalesef bunların basında da askerleri var" ifadelerini kullandı. İşte o olay yazının ilgili bölümü:

"6-17 Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi var. Şu anda kimin olacağı belli değil. Kim gelirse gelsin eğer bazı şeyleri temelden halledemezse geleni hokkabaz yapar gönderirler. Şuna inanın Türkiye'deki futbol alemi politika alemine yüz basar. Futboldaki arı kovanı ve cambazlık Türkiye'de siyasette yoktur. Bakınız evvelsi gün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakemler için çok önemli şeyler söyledi. Söyledikleri başından sonuna kadar doğruydu. Tahkim Kurulu ve Disiplin Kurulu için söyledikleri dahil hepsi doğruydu. Şimdi bazıları diyebilir ki, 'Ya Ahmet Nur Çebi sen bu hakem aleminde şampiyon oldun, konuşuyorsun.' İşte burası çok önemli. Bu hakem aleminde şampiyon olduğunda bile Ahmet Nur Çebi bunları söylüyorsa siz arka taraftaki rezaleti iyi düşünün. Çünküüü.... Sağa sola çiçekler atan ve hiç konuşmadan eylem yaparak öyle işler çevirenler var ki... Bu tehlike yıllardır Türk futbolunun içinde kendini öne atmadan geziyor. Bakınız yalnız Merkez Hakem Kurulu değil... Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve genel sekreter eğer belli bir disipline alınmaz ise altını çizerek söylüyorum gelen federasyon başkanını maymuna çevirip gönderirler. Çünkü inanılmaz bir tezgah ve düzen var. Maalesef bunların basında da askerleri var. (...)"