0553 313 94 23

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu: Puan kaybı Fatih Terim'e yazar

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu bugünkü köşe yazısında 1-1 berabere sona eren Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını ele aldı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:30
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu: Puan kaybı Fatih Terim'e yazar

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu bugünkü Sabah gazetesindeki köşe yazısında 1-1 berabere sona eren Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını ele aldı.

''Puan kaybı Terim'e yazar''

Sen önce önündeki Malatya maçını kazan, Fenerbahçe'yi ve PSG'yi sonra düşünürsün. Puan kaybı Terim'e yazar. Anlamak mümkün değil... Galatasaray, Falcao'yu 3 aydır bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Falcao ile yattılar, Falcao ile kalktılar. Falcao geldi. Zaten adamın maç eksiği var. Sen adamı yedek kulübesinde turşusunu kurmak için bekletiyorsun. Kardeşim Falcao varsa oynatırsın. Rakibini hem psikolojik olarak ezersin hem de dün gelen net pozisyonları gole çevirirsin. Hani futbolcular der ya "Önümüzdeki maça bakacağız" diye. Neymiş Fener maçı varmış, PSG maçı varmış. Sezon sonunda bu iki puanları çok arar Galatasaray. Falcao oynasa o laubalilik yüzünden kaçan golleri mutlaka değerlendirirdi. Büyük takımlar son dakikada attıkları gollerle şampiyon olurlar. Büyük takımlar son dakika golleriyle puan kaybederlerse şampiyonluk hayal olur. Bu kadar basit. Senin 3 tane uzunun var. Rakip kalede kornerleri ön direğe atıyorsun. Rakip ortalarda çok pozisyonda kafa vurduruyorlar. Dün yenilen gol gibi.

Bir de yenilen golden önce verilen faul acaba hangi tarafa olmalı. Guilherme gelen topta eğilip engelleme mi yapıyor yoksa Galatasaraylı futbolcu sıçrayıp Guilherme'ye faul mü yapıyor. Seyredin karar verin.

Dün akşam şunu gördüm Fenerbahçe'nin taç atışındaki itirazından sonra hakemler taçları yerinden attırmaya başladılar. Bu hakemlerin illa beyzbol sopasını görmeleri mi lazımdı. Kafalarına vurulunca mı görüyorlar. Yıllarca taçlar yerinden atılmadı. Fırlatıldı.

Nagatomo ciğer sönmesi olayından sonra bir türlü formuna kavuşamadı. Sahada güçsüz oynuyor. Ömer Bayram faydalı. Arı gibi çalışıyor, işini yapıyor.
Malatyaspor fizik olarak iyi durumda. Maçın sonuna kadar oyundan düşmediler. Fatih Terim yedek kulübesinde olmadığı zaman Galatasaray'ın puan kayıplarına bakılırsa durum net gözükür. Bu konuda da Fatih Terim'in kendisine çeki düzen vermesi gerekir.

''Galatasaray sezon başından beri akordu bozuk orkestra gibi oynuyor.''

Belli bir sistem ve temposu yok. Bireysel beceriler varsa yapıyorlar, yoksa rakipleri cirit atıyor. Galatasaray burada puan bıraktıysa bunun hesabını verecek bir adam vardır o da Fatih Terim.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:30
  1. Erman Toroğlu
  2. Galatasaray
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Fatih Terim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
    1. MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna..
    2. Öztürk Yılmaz'ın partisine katılan ilk..
    3. Nazilli’de trafik kazası! Emniyet..
    4. Genaraller şehit oğlunun düğününde..
    5. Hastanede güvenlik önlemleri arttırıldı
    6. Hırçın golcüden Ronaldo’ya gönderme!..
    7. Galip İlhaner’ten sert eleştiriler:..
    8. Benzinle soba yakma girişimi faciayla..
    9. Kira yardım miktarları açıklandı
    10. Hastane önünde ülkücü gençler ayrıldı
    11. Yeni yargı paketi için tarih verildi
    12. TBMM Başkanı Şentop, Rahmani ile görüştü
    13. Emine İlyas Foça'daki rezaleti..
    14. Akit artık Bundle’da!
    15. Aileleri ihbar etti! İki çocuk son..
    16. Neslihan Tay üzerinden bir kadını..
    17. Dilipak’tan bomba açıklamalar: ABD’nin..
    18. Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu:..
    19. AK Partili Bostancı'dan erken seçim..
    20. Kuzey Irak'tan acı haber: 2 asker şehit
    21. Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ı artık..
    22. Amerika’da turuncu bileklik paniği: 3..
    23. ‘Sisi defol’ protestoları sürüyor!..
    24. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim..
    25. Yumurta nasıl haşlanır?
    26. TEKNOFEST'e gelen ziyaretçi sayısı..
    27. Andrej Babis'ten flaş Türkiye çağrısı:..
    28. Şanlıurfa'da PKK’ya darbe!
    29. 41 sabıkası bulunan, 56 sabıkası..
    30. Tolga Ciğerci'den Galatasaray sözleri:..
    Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran oldum"
    Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran oldum"
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
    Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü