Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu: Puan kaybı Fatih Terim'e yazar

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu bugünkü Sabah gazetesindeki köşe yazısında 1-1 berabere sona eren Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını ele aldı.

''Puan kaybı Terim'e yazar''

Sen önce önündeki Malatya maçını kazan, Fenerbahçe'yi ve PSG'yi sonra düşünürsün. Puan kaybı Terim'e yazar. Anlamak mümkün değil... Galatasaray, Falcao'yu 3 aydır bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Falcao ile yattılar, Falcao ile kalktılar. Falcao geldi. Zaten adamın maç eksiği var. Sen adamı yedek kulübesinde turşusunu kurmak için bekletiyorsun. Kardeşim Falcao varsa oynatırsın. Rakibini hem psikolojik olarak ezersin hem de dün gelen net pozisyonları gole çevirirsin. Hani futbolcular der ya "Önümüzdeki maça bakacağız" diye. Neymiş Fener maçı varmış, PSG maçı varmış. Sezon sonunda bu iki puanları çok arar Galatasaray. Falcao oynasa o laubalilik yüzünden kaçan golleri mutlaka değerlendirirdi. Büyük takımlar son dakikada attıkları gollerle şampiyon olurlar. Büyük takımlar son dakika golleriyle puan kaybederlerse şampiyonluk hayal olur. Bu kadar basit. Senin 3 tane uzunun var. Rakip kalede kornerleri ön direğe atıyorsun. Rakip ortalarda çok pozisyonda kafa vurduruyorlar. Dün yenilen gol gibi.

Bir de yenilen golden önce verilen faul acaba hangi tarafa olmalı. Guilherme gelen topta eğilip engelleme mi yapıyor yoksa Galatasaraylı futbolcu sıçrayıp Guilherme'ye faul mü yapıyor. Seyredin karar verin.

Dün akşam şunu gördüm Fenerbahçe'nin taç atışındaki itirazından sonra hakemler taçları yerinden attırmaya başladılar. Bu hakemlerin illa beyzbol sopasını görmeleri mi lazımdı. Kafalarına vurulunca mı görüyorlar. Yıllarca taçlar yerinden atılmadı. Fırlatıldı.

Nagatomo ciğer sönmesi olayından sonra bir türlü formuna kavuşamadı. Sahada güçsüz oynuyor. Ömer Bayram faydalı. Arı gibi çalışıyor, işini yapıyor.

Malatyaspor fizik olarak iyi durumda. Maçın sonuna kadar oyundan düşmediler. Fatih Terim yedek kulübesinde olmadığı zaman Galatasaray'ın puan kayıplarına bakılırsa durum net gözükür. Bu konuda da Fatih Terim'in kendisine çeki düzen vermesi gerekir.

''Galatasaray sezon başından beri akordu bozuk orkestra gibi oynuyor.''

Belli bir sistem ve temposu yok. Bireysel beceriler varsa yapıyorlar, yoksa rakipleri cirit atıyor. Galatasaray burada puan bıraktıysa bunun hesabını verecek bir adam vardır o da Fatih Terim.