Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum: Şekip Mosturoğlu'nun dersine iyi çalışması lazım

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması sonrası verilen kararı değerlendirdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 01:22
Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum: Şekip Mosturoğlu'nun dersine iyi çalışması lazım

A Spor ekranlarında yorumculuk yapan eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrasında verilen kararı yorumladı. İşte o açıklamalar...

BENDEN DAHA İYİ BİLİRLER

Hala ters manyel yapılıyor. Arkadaşlar 4 tane temsilci var. Biri protokol tribününde oturuyor. Diğer 3'ü sahada. Bu dörtlüden birisi avukat, ikisi emniyet müdürü. Burada üçünün de raporunda hepsi var. Bir tek Şekip Mosturoğlu'nun gösterdiği Vahap Bey'deki raporda yok. Aşağıda yaşananları bilmiyor. Kulüplere gönderilen raporlarda Şekip iyi biliyor şu yazılı, "Ey kulüpler size şu suçlama var, bizi aydınlatın derler" Şekip yanlış yönlendirmesin. 3 temsilcide de açık açık yazılı. Ama bu temsilci raporlarında yazılanlar kulüplere gitmez. Basına da yansımaz. Şekip Mosturoğlu benden daha iyi bilir ya da dersine çalışması lazım.

QUARESMA'NIN ANAHTARLIK VERDİĞİ...

Mantıklı bakmak lazım. Takımlar o dakikaya kadar kaç oyuncu değiştirdi? Caner'in yerine başkası oynayacak. İki oyuncu sakatlansa da yerine oyuncu girecek. Değişiklikten sayılmaz. Rporları doğru paylaşalım, yanlış yönlendirilmesin. Sahada olan hep yazılı, birinde yok. Quaresma'nın yerden aldığı ve anahtarlık verdiği kişi de federasyon temsilcisidir. Şekip Mosturoğlu buraya bağlansın ve bana yanıt versin. Yanlış çok, doğru bir tanedir. Temsilci nasıl bunu raporuna koymaz?

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 01:22
  1. Erman Toroğlu
  2. Şekip Mosturoğlu
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akın Atalay'a hem hapis hem tahliye!
    1. Akın Atalay'a hem hapis hem tahliye!
    2. Mehmet Demirkol'dan flaş sözler: TFF,..
    3. Fatih Terim'den Beşiktaş yorumu! 'Şu..
    4. Bomba iddia! Fatih Terim, Franck..
    5. Bedri Baykam’dan CHP’ye şaşırtan..
    6. Ve Igor Tudor ilk transferini..
    7. Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum:..
    8. Yıldız futbolcudan kötü haber!..
    9. Real Madrid, Bayern Münih'i..
    10. FBI'ın işkence yaptığı belgelendi!
    11. YSK'nın HÜDA-PAR kararı yayımlandı
    12. Kripto paralar ABD borsasına giriyor
    13. Beşiktaş'ta derbi maratonu! 5 günde..
    14. İlk istifa! AK Parti İl Başkanı istifa..
    15. Tencere temizlemek artık sanıldığı..
    16. YPG'ye büyük şok! Suriye'deki..
    17. Türkiye ile aşık atan Yunanistan'ın..
    18. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı geldi
    19. CHP'li vekilden skandal sözler:..
    20. "Aday belirleyemeyen muhalefet şokta"
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Abdullah Gül aday mı? İşte Gül'ün kararı...
    Abdullah Gül aday mı? İşte Gül'ün kararı...
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    İşte Abdullah Gül'ün Davutoğlu'na sorduğu soru
    İşte Abdullah Gül'ün Davutoğlu'na sorduğu soru