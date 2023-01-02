Erman Toroğlu, skandal iddiayı canlı yayında açıkladı! Futbol dünyasından o isim, uçakta bir kadını taciz ederken yakalandı

Son günlerde gündemden düşmeyen hakemler için, eski hakem Erman Toroğlu canlı yayında bambaşka bir tartışma başlattı. Toroğlu'nun taze bir haber geldi, diyerek bir gözlemcinin yakın zamanda tacizden gözaltına alındığını iddia etti. İşte detaylar...

Geçmişte olduğu gibi bu sezonda da Süper Lig'de en çok tartışılan konuların başında hakemler geliyor. Özellikle son hafta oynanan Sivasspor Galatasaray maçının ardından mücadelenin orta hakemi Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp, Sivasspor'un golü için verilen iptal kararı sonrası gündemden düşmezken, Erman Toroğlu bu kez bambaşka bir konuda ismini vermediği bir hakem için olay yaratacak bir açıklamada bulundu.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, eski bir futbolcu, hakem ve halihazırda gözlemcilik yapan bir isim için aldığı bir haberi canlı yayında açıklarken, bu sözler sonrası sosyal medya adeta sallandı.

İşte Toroğlu’nun gündem olan sözleri

"Bana taze bir haber geldi 2 saat önce. Haber çok taze, eski bir futbolcu, eski bir hakem şu anda gözlemci uçağa biniyor yakın zamanda, yanındaki bayanın bacaklarını mı çekiyor bir yerlerini çekiyor."

"Kadın uyarıyor çığlık atıyor, uçaktaki vatandaşı dövüyorlar, telefonu da elinden alıyorlar."

"Uçak iniyor, pilot polis çağırıyor ve polis adamı alıp götürüyor."

"Bu adamı ben tanıyorum. Bu adam gözlemci, bir müddete maç verilmiyor bu adama. Federasyon bunu bir açıklayın, bunları almayın."