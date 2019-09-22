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Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin attığı ilk golden önce pozisyon net şekilde aut

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erma Toroğlu bugünkü köşe yazısında Fenerbahçe'nin galip geldiği Ankaragücü maçını ele aldı.

22 Eylül 2019 Pazar 12:42
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin attığı ilk golden önce pozisyon net şekilde aut

Erman Toroğlu, Sabah Gazetesindeki yazısında, maçta kural ihlali ihtimaline değindi.

"Fenerbahçe çok gol yer"

"Fenerbahçe'nin attığı ilk golden önce pozisyon net şekilde aut. Ee ne olacak? Oyun kuralı ihlali mi var? Koca Fenerbahçe takımının yönetimi böyle ucuz şeyleri kovalarsa 1 hafta sonra başlarına bu gelir işte. Fenerbahçe hücumda bir şeyler yapıyor. İdeal mi? Değil. Ama orta sahanın defansif bölümüyle arka tarafı saçma sapan işler yapıyor. Dün akşamki Ankaragücü bile bayağı pozisyon yakaladı. Zamanında iyi yerlere topu soksalar net gol pozisyonları yakalarlardı. Şunu net söyleyeyim. Fenerbahçe takımı çok gol yer. Atar mı atar. Ama her mağlubiyetten sonra oyun kuralı ihlalinden TFF'ye gidip ağlarlarsa bunun acısını dün akşamki gibi Ankaragücü çeker."

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 12:42
  1. Erman Toroğlu
  2. Fenerbahçe
  3. Ankaragücü
  4. Süper Lig

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