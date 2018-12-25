Erman Toroğlu: Ersun Yanal gelecek dertler bitecek öyle bir olay yok

Erman Toroğlu Antalyaspor Fenerbahçe maçını A Spor'da yorumladı.

"Bu çok güzel bir olay''

Bugün maçta 90 dakika boyunca, maçtan sonra yazılacak ilk cümle helal olsun Fehmi olur. Bu çok güzel bir olay. 15 yaşındaki Fehmi'nin oyuna girmesidir. Fehmi'yi yükseltirsin oynar.

" İyi futbol oynaması önemli değil''

Antalyasporlu taraftarların maça gitmesi lazım. İyi futbol oynaması önemli değil. Bu kadar eksiğe rağmen iyi mücadele ediyor. Bülent Korkmaz kendisini orada gösteriyor. Her pozisyonda topun arkasına geçti. En son pozisyon Antalyaspor'a geldi. Üstelik 6-7 tane oyuncusu yok Antalyaspor'un. Bir tanesi de sahada gitti.

"Ersun Yanal gelecek dertler bitecek öyle bir olay yok''

Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile ilgili olarak ise, ""Ersun Yanal gelecek dertler bitecek öyle bir olay yok. Bunun için elinde iyi futbolcuların olması lazım ve aynı zamanda takımın fizik kondisyonunun da üst seviyeye erişmesi lazım. Bu da zaman gerektirecek bir olay. Fenerbahçeli taraftarlar Ersun Yanal'a çok umut bağladı. O yüzden bir anda olmaz. Biraz takımın kımıldaması gerekiyor ama pek de kımıldayacak gibi görünmüyor." dedi.