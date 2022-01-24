Erman Toroğlu canlı yayında çılgına döndü: Sana mı soracağım lan?

Fatih Terim ile Galatasaray'ın yolları ayrıldı ancak yankıları bitmedi. Galatasaray'da camia ve taraftarlar ikiye bölünmüş durumda. Özellikle yönetici Işıtan Gün hakkında çarpıcı iddialar ortaya atılıyor.

Erman Toroğlu, Işıtan Gün'ün bir arkadaşı vasıtasıyla kendisine haber yolladığını, kendisinden Fatih Terim hakkında kötü yorum yapmasını istediğini ileri sürdü.

Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün

"Sana mı soracağım lan?"

Erman Toroğlu bu iddiayı anlatırken çılgına döndü. Işıtan Gün hakkında sert sözler sarf eden Toroğlu, "Arkadaşım telefon açtı. Işıtan Gün dedi ki, Erman hocaya söyle iyi yorum yapmasın. Aleyhine yorum yapsın dememi söylemiş. Sana mı soracağım lan kime ne yorum yapacağımı? Sen satın mı almak istiyorsun, kaç senedir bu camiadayım. Kaç yerden kovulmuşum. Burak Elmas da bu adamı yanında tuttuğuna göre aynı kaba yapıyorlar demektir, kusura bakmayın" dedi.