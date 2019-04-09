Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın vurduğu gol oldu

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup etti. A Spor'da Erman Toroğlu müsabakayı yorumladı.

"Enteresan goller oldu''

Bu maçın özetine takılsam, harika bir maç derdim. Vay anasına! 9 gol, kaçanlar falan derim. Özetine takılırsam derim.

Ancak tamamına takıldığım zaman ne bu skoru Beşiktaş hak etti, ne bu skoru Beşiktaş hak etti.

Sahaya çıkarken hakemlere, hakem şansı olsun derler. Futbolculara da vurduğun gol olsun derler. Beşiktaş'ın vurduğu gol oldu. Enteresan goller oldu.

"Ancak karşındaki takım Beşiktaş''

"Rizespor sahaya çıktı. Oynarken kendilerine inanılmaz güvendiler. Biz Beşiktaş'ı rahat götürürüz havasında çıkmışlar maça. Ancak karşındaki takım Beşiktaş. Öyle yenemezsin. Karıştırma diğer takımlarla. Senin farklı oynaman lazım. Golleri yediler, ondan sonra toparlayayım derken gol yediler."