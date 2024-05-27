'Erkenci' kayısıda hasat zamanı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde erkenci kayısı çeşitleri üzerinde 14 yıldır 5 dönümlük alanda çalışmalar yapan üretici Abdullah Karakuş, erkenci kayısı çeşidinden Mor 1'in hasadına başladıklarını belirtti.

Dünya kayısı başkenti unvanını elinde bulunduran ve 100'den fazla ülkeye ihracatı yapılan Malatya kayısısı, sadece Malatya'ya değil, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunuyor. Geçen sene 70 bin 869 ton ihracata karşılık 408 milyon 74 bin dolar kazanan kentte, yeni hasat sezonu dört gözle bekleniyor.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde kayısı üreticiliği yapan Abdullah Karakuş için ise daha farklı bir heyecan var. Yaklaşık 14 yıl önce 5 dönümlük alanda erkenci kayısı çeşitleri için çalışma başlatan ve Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi hocalarının destek ve yönlendirilmesiyle çalışmalarını genişleten Karakuş, çalışmalarının karşılığını almaya başladı. Karakuş, olgunlaşan Mor 1 çeşidinin hasadına başladıklarını ve diğer çeşitlerinin de pey der pey olgunlaşacağını söyledi.

Karakuş'un bahçesinde dikkat çeken bir diğer çeşit ise erik ağacında kayısı meyvesi. Erik ağacında yapılan çalışma sonucu ağaç ve yapraklar erik ama verilen meyve kayısı. Karakuş, erik ağacında kayısı çağlasının bulunduğunu ve 15 güne kadar olgunlaşacağını söyledi.

"Yaklaşık 14 seneden beri çeşitli erkenci kayısı çeşitleri ile uğraşmaktayım"

Ailece tarıma meraklı olduklarını ve üniversitelerdeki hocaların destek ve yönlendirilmesiyle bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirten Karakuş, "Pütürge'nin Bölükkaya Mahallesi'nde tarımla uğraşmaktayım. Yaklaşık 14 yıldır 5 dönümlük alanda erkenci kayısı çalışmalarını yürütüyoruz. Tabi ticaret olarak yaptığımız normal Malatya kayısı çeşitlerimiz de bulunmaktadır ama bu bahçemizde sadece erkenci kayısı çeşitleri bulunuyor" dedi.

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"Şu anda hasadını yaptığımız Mor 1 çeşididir"

Karakuş, "Şu anda hasadını yaptığımız Mor 1 çeşididir. İnşallah bir hafta 10 gün içerisinde Sarıkız, Turfanda, Kot 9 ve Dilbay gibi 4-5 erkenci çeşidimiz daha olgunlaşacak ve hasadına başlanacak. Kot 14-9 dediğimiz bir kayısı çeşidimiz de var. Geçen sene bir tanesinin ağırlığı 100-150 gram üzerine çıktı. Bu sene de muhtemelen 100 gramı bulur ama yağışlardan dolayı meyve biraz ufak kaldı ve verim de azaldı. Geçen sene şu an ki Mor 1 çeşidi gibi salkım salkım tutmuştu" diye anımsattı.

"Şu an satış yapmıyoruz eş, dostlara tadımlık dağıtıyoruz"

Şu an üretim az olduğu için satış yapmadıklarını kaydeden Karakuş, "Tabi ileride üretim fazlalaşırsa satışa da sunulur. Şu an elimizden geldiği kadar eş, dostlara tadımlık dağıtıyoruz" dedi.

"Erik ağacında kayısı meyvesi"

Kendisi ve yaprakları erik ama verdiği meyve kayısı olan bir ağaçlarının da olduğuna dikkat çeken Karakuş, şöyle devam etti:

"Bu, Turgut Özal Üniversitesindeki bir hocamızın ıslah çalışmaları sonucu meydana gelen bir çalışma. Ağaç erik ağacı yapraklar erik ağacı yaprağı ama üzerindeki meyve kayısı. Normal Hacı Halil kaba aşı çeşidi gibi o da bir kayısı çeşididir. Bunun da meyvesinin 10-15 gün içerisinde olgunlaşacağını tahmin ediyoruz"

"Salkım can eriği ağacımız don ve yağıştan etkilenmez"

Bahçesinde bulunan salkım can eriği ağacına da değinen Karakuş, "Birde salkım can eriği ağacımız var. Bu erik ağacı görüldüğü gibi salkım salkım meyve tutar. Don olsun yağış olsun hiçbir şeyden etkilenmez. Döllenmesini yapar ve meyvesini verir. Bu ağaç hiçbir zaman meyvesiz kalmaz" şeklinde konuştu.

Karakuş son olarak, "Hastası olan ya da canı çeken olursa bize ulaşsınlar, kendilerine kayısı göndeririz" dedi. (İLKHA)