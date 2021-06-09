Erken Uyarı Sistemi eylüle kadar devrede

Gıda fiyatları ve enflasyonla mücadelede önemli başlıklardan biri de Erken Uyarı sistemi olacak. Bu sistemin devreye girmesi daha önce kararlaştırılmıştı ve ekonomi reform paketine de girmişti. Merkez Bankası koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK işbirliğiyle Erken Uyarı Sistemi 30 Eylül'e kadar hayata geçirilecek. Sistem için Tarım Bakanlığı'nın sahip olduğu tarımsal üretimi izleme amaçlı kurulan teknolojik imkanlar, Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret tedbir seti, arz zinciri izleme ve iç piyasa uzmanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi enstrümanları, Merkez Bankası'nın fiyat izleme uzmanlığı ile bir yapı kurulacağı belirtiliyor.

Sistemin birinci ayağını arz sistemi oluşturacak. Tohumdan hasat dönemine kadarki süreçte sıcaklık, yağış, don, hastalık gibi riskleri tüm bölgelerde anlık olarak tespit ederek arz eksiklikleri ürün bazında tespit edilecek.

Kalıcı arz eksikliklerine yönelik tedbirlerin geliştirilmesi sağlanacak. Sistem, arz eksikliklerini gidermeye yönelik önlemlerin geliştirilmesine katkı sunacak. Tarımsal üretim, fiyatların izlenmesine yönelik veriler kullanılarak ihtiyaç halinde dış ticaret ve vergide tedbirler de alınacak.