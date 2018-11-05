Erken uyanmanın püf noktaları

NASIL ERKEN KALKILIR?

1.Yatağa yattığınızda lezzetli bir kahvaltı hayal edin. Bu sayede beyniniz uyanmaya programlanacak.

2. Tamamen karanlık bir odada uyuyun. Uyku hormonu karanlıkta salgılanır.

3. Uyumadan önce bir bardak su için. Bu sayede vücudunuz yenilecektir.

4. Doğru yorgan veya battaniyeyi seçin. En ideal uyku 16-21 derece sıcaklıkta gerçekleşir.

5. Telefon veya tabletten okumayın. Gerçek kitap okuduktan sonra uyuyun.

6. Sabah yapacağınız işlerin planını yaparsanız sabah daha kolay uyanırsınız

7. Telefonu kapatın.

8. Erteleme konusunda sabıkalıysanız alarmlı saati odanın diğer ucuna koyun.