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Erken seçimle ilgili 4 yeni karar

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi hakkında 4 yeni kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:18
Erken seçimle ilgili 4 yeni karar

Buna göre, seçime katılma yeterliliğine sahip, seçmen kütüğe verebilecek siyasi partiler, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi olarak belirlendi.

SEÇİM YASAKLARI


Seçim günü uygulanacak yasakların belirtildiği 306 numaralı karara göre, seçimin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla içki, silah taşıma ve yayın yasağı uygulanacak. 24 Haziran Pazar günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.
Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek. Saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Yayınlar saat 21.00'den itibaren serbest olacak ancak gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 07:18
  1. tsk
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