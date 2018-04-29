‘Erken seçim muhalefetin maskesini düşürdü’

R.EKREM ŞAHAN / ANKARA

24 Haziran seçimlerine ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Erken seçim kararı AK Parti’nin her zaman milletin içinde olduğunu gösterdi. Muhalefetin de maskelerini aşağı indirdi. Kimin kimlerle nasıl kirli ilişkiler içerisinde olduğunu, rezalet bir şekilde sağda gözüküp solda gözükenlerin ittifak arayışları içerisinde milletvekillerinin pazarlandığını göz önüne koydu” dedi.

ÜST AKIL YÖNETİYOR

Baskın seçim iddialarına da değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu baskın seçim ise, milletvekillerini pazarlamak ne oluyor?! Partiler her zaman için dersine, ödevine hazır olması lazım. Ama muhalefet sadece seçimden seçime hazırlanıyormuş ki, ‘baskın’ diyorlar. Muhalefet aday bulamıyor. Anlaşamıyorlar. Bunlar daha önce de bu tür olaylar yaşadı. Üst akıl diye ortaya kim çıkıyorsa bunları istediği gibi yönetiyor.”