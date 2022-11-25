Erken seçim mi geliyor? O tarihi duyan şok oldu

Erken seçim iddiaları sürerken, dün önce Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, "Seçimler Mart veya Nisan'da yapılabilir" diye yazdı. Ardından da ÖSYM, milyonlarca öğrencinin katılacağı üniversiteye giriş sınavı YKS'nin 17-18 Haziran 2023'te yapılacağını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına karşı çıkmış ve "Seçimler 18 Haziran 2023 günü yapılacak" demişti.

Seçim günü YKS mi yapılacak?

ÖSYM'nin 17-18 Haziran 2023'ü milyonlarca öğrencinin sınava gireceği gün olarak belirlemesi, "İktidar erken seçimin sinyalini verdi. Hükümetten habersiz YKS için böyle bir tarih belirlenemez" iddialarını gündeme getirdi. Ankara kulisleri bir kez daha hararetlendi.

ÖSYM, YKS takvimini geri mi çekti?

Erken seçim tartışmalarının başlamasının ardından ÖSYM'nin, YKS'nin 17-18 Haziran 2023'te yapılacağı duyurusunu geri çektiği belirtiliyor. Ancak dün hem Habertürk Ankara Temsilcisi'nin yazısı hem de ÖSYM'nin açıkladığı takvim "Mart ya da Nisan'da erken seçim var" iddialarını güçlendirdi.