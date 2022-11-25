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Gündem Erken seçim mi geliyor? O tarihi duyan şok oldu
Gündem

Erken seçim mi geliyor? O tarihi duyan şok oldu

ÖSYM, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacağını açıkladı. ÖSYM'nin normalde cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi olacak 18 Haziran'ı sınav tarihi olarak belirlemesi, erken seçim tartışmalarını hararetlendirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, seçimlerin zamanında yani 18 Haziran 2023'te yapılacağını açıklamıştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 11:17:00 -
Erken seçim mi geliyor? O tarihi duyan şok oldu

Erken seçim iddiaları sürerken, dün önce Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, "Seçimler Mart veya Nisan'da yapılabilir" diye yazdı. Ardından da ÖSYM, milyonlarca öğrencinin katılacağı üniversiteye giriş sınavı YKS'nin 17-18 Haziran 2023'te yapılacağını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına karşı çıkmış ve "Seçimler 18 Haziran 2023 günü yapılacak" demişti. 

Seçim günü YKS mi yapılacak?

ÖSYM'nin 17-18 Haziran 2023'ü milyonlarca öğrencinin sınava gireceği gün olarak belirlemesi, "İktidar erken seçimin sinyalini verdi. Hükümetten habersiz YKS için böyle bir tarih belirlenemez" iddialarını gündeme getirdi. Ankara kulisleri bir kez daha hararetlendi.

ÖSYM, YKS takvimini geri mi çekti?

Erken seçim tartışmalarının başlamasının ardından ÖSYM'nin, YKS'nin 17-18 Haziran 2023'te yapılacağı duyurusunu geri çektiği belirtiliyor. Ancak dün hem Habertürk Ankara Temsilcisi'nin yazısı hem de ÖSYM'nin açıkladığı takvim "Mart ya da Nisan'da erken seçim var" iddialarını güçlendirdi.

 

 

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Yorumlar

ramses

akit hayırdı baba mayısta nükleet reektör ilk etabı açılcak onlarca proje için mayıs sonu tarih verildi? nerden ne çıkarıyonuz 1 hafta geri almak başka 2 ay geri almak başak garip garip çıkarımlar !
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