Erken seçim mi geliyor? İşte Erdoğan'ın 7 maddelik planı!

Abdülkadir Selvi'nin bugünkü köşe yazısı şöyle;

Erken seçim var mı? Hemen başta erken seçim yok desem bu yazıyı okumazsınız ama görünürde erken seçim yok.

Ama muhalefetin erken seçim baskısı iyice artmaya başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haziran ayında erken seçime gidileceğini iddia ediyordu ama haziran geldi seçim yok. Akşener yanıldığını söyledi. “Yeni bir öngörüm yok” dedi. Yeni bir tarih önermedi ama erken seçim ısrarını sürdürdü.

Kılıçdaroğlu, ‘sonbaharda seçim’ diyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sonbaharda seçimlere gidileceği görüşünde. Sonbahara şunun şurasında üç ay kaldı ama Kılıçdaroğlu, “Erken seçimi yapmak zorundalar” diyor. Sonbaharda seçim yapılabilmesi için Meclis’in bugün toplanıp erken seçim kararı alması gerekiyor. Öyle bir hava yok.

Erken seçim çağrısı

Kılıçdaroğlu’nun ağzını açıp da erken seçim çağrısı yapmadığı bir konuşması yok. Dünkü grup toplantısında yine erken seçim çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bir an önce seçime gitmeliyiz. Kimden kaçıyorsunuz? Milletten kaçılır mı? Sandığı koyacaksın, vatandaş seni istiyorsa yine koltuğa gelirsin” diye seslendi.

Bahçeli’den ‘erken seçim yok’ çıkışı

Türkiye yakın dönemde iki kez erken seçime gitti. Biri 3 Kasım 2002 seçimleri, diğeri 24 Haziran 2018 seçimleri. Her ikisinde de erken seçim sandığını milletin önüne Bahçeli getirdi.

Eğer erken seçime gidilecekse Bahçeli götürür. Ama Bahçeli bir süredir ısrarla erken seçimlerin olmayacağını savunuyor. Dünkü grup toplantısında, “Kılıçdaroğlu fazla celallenme, heveslenme. Ülkemizin erken seçim gibi bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından çıkarma. Demedi deme, adam sözü dinle. Seçimlere 754 gün vardır. Milletin zillet ile hesaplaşmasına 2 yıl 24 gün vardır” diye konuştu.

Erken seçim kararı nasıl alınacak?

Erken seçim tartışmaları yapılırken, göz ardı edilmemesi gereken bir nokta var.

Parlamenter sistemde erken seçime gitmek kolaydı. Ancak başkanlık sisteminde bu iş o kadar kolay değil. Ya Meclis’in erken seçim kararı alması gerekiyor ya da Cumhurbaşkanı’nın erken seçime götürmesi ile mümkün oluyor. Ama her iki durumda da Cumhurbaşkanı’nın geriye kalan görev süresi tamamlanmış sayılıyor. Muhalefetin Meclis’ten erken seçim kararı çıkaracak sayısı olmadığına göre, Cumhurbaşkanı daha 2 yıllık süreci varken neden erken seçime gitsin?

Erdoğan erken seçime karşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman seçimlerin zamanında yapılmasını sağladı. Sadece 27 Nisan e-muhtırası ve Cumhurbaşkanlığı seçimini tıkayan 367 kararından sonra 2007 yılında erken seçim kararı alarak 22 Temmuz’da seçimlere gitmişti.

Erdoğan, muhalefetin erken seçim çağrılarına ise geçen haftaki AK Parti grubunda yanıt vermişti. “Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023’tür” demişti.

Erdoğan muhalefetin son dönemde yoğunlaşan erken seçim taleplerine dikkat çekip, “Seçimin 2023’te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açık” diye konuşmuştu.

Erdoğan’ın planı ne?

1- Erdoğan 2 yıllık süresi varken erken seçime gitmeyi doğru bulmuyor. Seçimlerin 2023’te yapılmasını istiyor.

2- Pandemi şartlarında milletin iyice bunaldığı ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde iktidar seçimlere gitmeyi kesinlikle düşünmüyor.

3- Muhalefet ise pandemi şartları ve ekonomik sıkıntının üst üste bindiği süreçte iktidarı erken seçime götürmek için çaba gösteriyor.

4- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasında bir takvim olduğu söyleniyor. Ama bu erken seçim takvimi olarak algılanmasın. Pandemi şartlarının düzelmesi ve ekonominin iyileşmesinden sonra Erdoğan’ın takvimini uygulamaya koyacağı ifade ediliyor.

5- 2021 yılının ikinci yarısında iyileşmenin başlayacağı, düzelmenin ise 2022 yılında hissedileceği ifade ediliyor.

6- Şimdi muhalefet liderleri geziyor, 2022 yılında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt gezilerine başlayıp, meydanlara çıkacağı söyleniyor.

7- Seçimleri muhalefet değil, koronavirüsün geriletilmesi, pandemi şartlarının ortadan kalkması ve ekonomini gidişatı belirleyecek.

(Hürriyet)