Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den flaş açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, erken seçim tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Dağ’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Erken seçim gündemde yok

"Muhalefet bir seçim kaybettikten sonra birkaç gün bekliyor, sonra da 'erken seçim' diye söylenmeye başlıyor. Erken seçim söylerken kendi içlerinde seçime yönelik hazırlıkları var mı? Buna baktığınızda böyle bir durumun da olmadığını görüyoruz. Ülkenin, halkın da böyle bir gündemi yok. Muhalefet burada salgında siyasi fırsatçılık peşinde."

Muhalefetin ortak aday açıklaması

"Akşener, aha önce HDP ile ilgili bir siyasi partidir açıklaması oldu. Sonra PKK'nın yanında konumlandırıyoruz dedi. Demirtaş'ın bir kahvaltı daveti olmuştu ona da sıcak yaklaştıklarını gördük. Burada devamlı bir zikzak durumu var. HDP'nin oylarına ihtiyacımız var, HDP'nin oyları olmadan AK Parti'yi gönderemeyiz diyorlar. Akşener, 2 ay sonra da çıkıp HDP, ortak aday diyebilir. 2023 seçimlerinde karşı tarafında, adaylığı genel başkanlara bırakmayacak kadar önem verdiğini düşünüyorum. Bu sebeple genel başkanların adaylığı değil bence farklı bir senaryo göreceğiz."

"Kılıçdaroğlu o kadar cesur değil"

"Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacak kadar cesur olduğunu düşünmüyorum."

HDP'ye yeni kapatma başvurusu

"Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın takibi olacağız."

Yeni anayasa hazırlıkları tamam

"Bir masa etrafında bizim anlaşmamız gerekiyor. MHP'nin ki hazırlandı, bizimki hazırlandı. İkisinin ortak bir çerçevede birleştirilmesi için çalışma sürüyor."

"Açılma kararından herkes memnun"

"1 Haziran'dan itibaren geniş kapsamlı bir açılma oldu. Açılma ile birlikte esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın memnun olduğunu gördüm. Aşılama hızlı bir şekilde devam ediyor."