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Erken seçim kararına altının ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını açıklamasının ardından Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 azalışla 176,00 liradan tamamladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:26
Erken seçim kararına altının ilk tepkisi

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 289,00 lira, Cumhuriyet altını 1.177,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 düşüşle 176,00 liradan işlem gördü.

 

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

 

                                                    SALI                      ÇARŞAMBA       

                                          Alış              Satış         Alış         Satış              

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)    176,70      176,90        175,80     176,00

Cumhuriyet Ata Lira         1.164,00    1.183,00    1.159,00    1.177,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)           161,00      165,00       160,00      164,00

Lira(Tam) Ziynet               1.138,00    1.160,00    1.132,00    1.155,00

Yarım Ziynet                       570,00      580,00       567,00       577,00

Çeyrek Ziynet                     285,00       290,00      284,00        289,00

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 17:26
  1. erken seçim
  2. İstanbul
  3. Kapalıçarşı

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