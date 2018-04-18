Erken seçim kararına altının ilk tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını açıklamasının ardından Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 azalışla 176,00 liradan tamamladı.18 Nisan 2018 Çarşamba 17:26
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 289,00 lira, Cumhuriyet altını 1.177,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 düşüşle 176,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 176,70 176,90 175,80 176,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.164,00 1.183,00 1.159,00 1.177,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 161,00 165,00 160,00 164,00
Lira(Tam) Ziynet 1.138,00 1.160,00 1.132,00 1.155,00
Yarım Ziynet 570,00 580,00 567,00 577,00
Çeyrek Ziynet 285,00 290,00 284,00 289,00
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