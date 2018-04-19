Erken seçim kararı sonrası Dolar ve Euro güne nasıl başladı!

Bugüne bakıldığında dolar/TL ilk işlemlerde 4.02 TL seviyesinde bulunurken, euro ise 4.9806 liradan el değiştiriyor.

Euro/dolar da 1.2378 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 73.91, altının ons fiyatı da 1351.40 dolardan işlem görüyor

Analistler, 4.05 altı kapanışların kurun geri çekilmesinde hız kazanılması açısından önemli olacağını belirtirken, bunun başarılamaması durumunda yukarı yönde tepki verebilme ihtimalinin olduğunu da vurguluyor. 4.10 ise direnç olarak gösteriliyor.