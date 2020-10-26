Erken seçim istemişlerdi! CHP-İP’te erken dağılma paniği

Ayasofya’nın açılmasından Karadeniz’deki gaz keşfine kadar hükümetin başarılı hamlelerinden rahatsız olan Millet İttifakı’nın ‘erken seçim’ çırpınışının nedeni anlaşıldı. Muharrem İnce önderliğinde başlatılan ‘Memleket Hareketi’ üyelerinin CHP’ye kazan kaldırması, Deniz Baykal’ın kızının parti kurma iddiası, İyi Partili Ümit Özdağ’ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ mensubu olduğunu söylemesi ve HDP desteğinin dip yapmaya başlaması; ittifakı paniklet-ti. Siyasiler ve akademisyenler, “erken seçim” istemenin “erken dağılma” sürecini durdurmak olduğunu söylediler.

Şartlar kendi aleyhlerinde

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “KKTC’deki Maraş’ı bilmeyen, iskambil kağıtları üzerinden salgınla mücadele etmeyi öneren Kılıçdaroğlu’nun hem çapını hem liderliğini tartışmaya açıyor. Deniz Baykal’ın çocuklarının yeni bir parti arayışına girdiğinin söylenmesi, İnce’nin kurmay heyetini ilan edecek olması; CHP’yi ikiye belki de üçe bölecek süreçleri karşımıza çıkaracaktır. Özdağ’ın Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu ifade etmesi ve liste krizleri, İyi Parti’yi gittikçe çatlatıyor. FETÖ’cü olduğuna yönelik birçok delil sunulan Kavuncu, hem parti hem Akşener sahip çıkmıştır. Akdeniz, Karabağ gibi Türkiye’nin uluslararası çıkar meselelerinde bile sessiz kalmayı tercih ettiler. CHP, İP ve HDP içerisinden bir parti daha çıkacak gibi görünüyor. Azerbaycan’ın işgal altındaki toprakların kurtarılması ve ülke içerisindeki gelişmeler Erdoğan’ın seçimi yeniden kazanacağını işaret ediyor. Şartların da kendi aleyhlerinde olduğunu gördükleri için erken seçim talebinde bulunuyorlar.”

2023’ten niye rahatsızlar?

AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Kandil’in etrafında toplanan parti yönetimlerinin birleşmesine ‘millet ittifakı’ denmez. Milletin iradesinden uzak, kapı arkalarından gizli saklı diyaloglar yürütenler, FETÖ’nün arkasındaki akıldan beslenmektedir. Batılı medya kuruşları ile aynı dili konu-şan muhalefet lideri var. Buna milletin rıza göstermesi mümkün değildir. Aziz milletimizin ittifakı, mavi vatanda, Libya’da, Suriye’nin kuzeyinde ve Azerbaycan devletinin yanındadır. Seçimin vaktinde yapılacak olmasından duyulan rahatsızlık nedir? Batı’nın da baskısı ile seçimi erken aldırıp, ortaya çıkacak siyasi kaostan beslenilmek isteniyor. Millet aklı, operasyonların farkındadır. Bozma gücüne de sahiptir. Türk halkı geçmişte olduğu gibi iradesini liderinden yana kullanacaktır, Türkiye’nin büyük yürüyüşünün önünde engel olmak isteyen muhalefet parti yönetimlerini tasfiye edecektir.”

İttifakta erken dağılma alarmı

Ekrem İmamoğlu’nun başarısızlığı, Canan Kaftancıoğlu’nun “Atatürk” üzerinden partiye iki bölmesi, Muharrem İnce ve Deniz Baykal’ın çocuklarının yeni hareket girişimleri, CHP’yi bölünme eşiğine getirdi. Günden güne eriyen, toplu istifalarla şoka uğrayan İyi Parti’de kurultay sonrası yaşanan çizik kavgası, partinin tüm dengelerini alt üst etti. Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cü ilan etti. Meral Akşener, Kavuncu’ya sahip çıkarken, parti teşkilatı Özdağ’ın ihraç edilmesi için imza kampanyası başlattı. Terör örgütü PKK’nın siyasi temsilcisi HDP’de ise Ayhan Bilgen ve Altan Tan, Kandil tarafından yönetilen partiye kazan kaldırdı. “PKK ilişkisi gizli gizli saklı bir mevzu değil” diyen Tan’ın bomba itirafları, terör partisindeki bölünmeyi gözler önüne serdi.