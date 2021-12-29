'Erken seçim' furyasına Muharrem İnce de katıldı! Tarih verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, erken seçimin yapılacağını ileri sürerek, “Benim tahminim, iktidar 26 Haziran’da seçim yapmayı planlıyor” ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kastamonu ziyareti kapsamında Doğa Kültür Köyü Öğretmenevinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. İnce, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Hiçbir siyasi parti hazineden yardım almasın"

Erken seçimle ilgili açıklamalarda bulunan İnce, “Değerli arkadaşlarım, şeffaf bir ülke haline geleceğiz. Öncelikli sektörlerimizi belirleyeceğiz. Dijital teknoloji, ilaç sanayi, tarım, turizm, tarıma dayalı sanayi, savunma sanayini öncelikli hale getireceğiz. Beş yıldızlı demokrasiyi kurmadan, beş yıldızlı turizme sahip olamayız. 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizmden gelir hedeflerimiz arasında olacak. Mutlaka bağımsız bir merkez bankası yapacağız. Merkez bankası başkanım demeyeceğiz, sayın merkez bankası başkanı diyeceğiz. Yazılımın üssü haline getireceğiz Türkiye’yi.

Film sektörünü, markayı, modayı yeniden konuşacağız. Bir de tasarruf kısmı var. Kriz anlarında tasarruf da önemlidir. Gelecek için üretimi düşüneceğiz ama tasarrufu da düşüneceğiz. Başta Odalar Borsalar Birliği olmak üzere TOBB gibi kuruluşların kasalarında milyar dolarlar var. Bunları üyelerine aktaracağız. Önümüzdeki seçimde bir çağrıda buluyorum, hiç bir siyasi parti hazineden yardım almasın.

"İktidar 26 Haziran’da seçim yapmayı planlıyor"

Biz nasıl şu anda hazine yardımı almadan bu gördüğünüz gönüllülerle masraflarımızı karşılıyorsak, bir defaya mahsus; bu kriz döneminde siyasi partiler hazine yardımı almasınlar ve bu yardım fakir fukaraya verilsin. Siyasi partiler de kendi gönüllüleriyle kampanyalarını yürütsün. Bu fakir milletten aldıkları paralarla, sokaklara parti bayraklarını asmasınlar. Hem adalet sağlansın, hepimiz birlikte olalım hem de fakir fukaraya bir katkısı olsun. Yine gıda ve temel ihtiyaçlarda KDV ve ÖTV’nin mutlaka düşürülmesi lazım. Bunun mutlaka olması lazım. Benim tahminim, iktidar 26 Haziran’da seçim yapmayı planlıyor. Nereden çıkardınız bunu derseniz, sınavların tarihlerini değiştirdi. 26 Haziran’ı boş bıraktı. Eğer öyle olacaksa hem şimdi bir hazine yardımı alacaklar, hem de seçim parası alacaklar. İki kere, bu yazıktır günahtır. Bu hazine yardımı ve seçim paralarından vazgeçip, bunu millete verip, eşit şartlarda rekabet etmeliyiz. Bu mülakat sistemiyle gençlerin içini acıtanlara, bu çocuklara haksızlık yapanlara, bu çocukları eleyenlere de Allah da sizin belanızı versin” diye konuştu.

“Hem iktidarın hem de Millet İttifakı’nın yanında olmayacağız”

6 Şubat’tan itibaren yapılacak her seçime girme hakları olduğunu ifade eden İnce, “Yüksek Seçim Kurulu ocak ayında seçim kararı yayınlarsa, giremiyoruz. 41 ilde yapılaşmayı tamamlayınca 6 ay geçmesi gerekiyor. 6 Şubat’tan sonraki bütün seçimlere gireceğiz. Biz Memleket Partisi olarak sloganımız belli, ‘Ne Cumhur, ne Millet, tek yol Memleket’ diyoruz. Biz seçimlere böyle gireceğiz. Fakat seçimlere yakın tekrar değerlendiririz. Bizim bu iktidarın yanında olmayacağımız kesin. Fakat bu Millet İttifakı’nın yanında olacağımızın anlamına gelmez.

Neden tek başımız 50 artı 1 almayalım? Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Ortada seçim yok iken de ben, partilerin amcaoğlu, halaoğlu, dayıoğlu gibi akraba partileri haline gelmelerini de anlayamıyorum. Bir siyasi partinin ilkeleri olur. Tek başına iktidar olmak birinci hedefi olmalıdır. Bizim hedefimiz tek başına iktidar olmak” ifadelerini kullandı.