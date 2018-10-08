Erken rezervasyonda zamlı fırsat kapısı aralandı

Yıl sonunda 40 milyon turist hedefini gerçekleştirmesi beklenen turizm sektörü 2019 yılına daha hazırlıklı girmeyi planlıyor. Erken rezervasyon dönemi için hazırlıklarını sürdüren şirketler, iç pazarda döviz artışına endeksli bir fiyat listesi belirleyecek. Yurt dışından gelecek turistlerde ise bu yıla göre yüzde 10-12’lik bir artışın olması bekleniyor. 29 Ekim’de hizmete girecek olan İstanbul Üçüncü Hava Limanı birinci fazının tam kapasite ile devreye girmesi de transit uçuşların yanı sıra İstanbul merkezli uçuş sayısını da artıracak. Bu da İstanbul ve çevre illere gelecek turist sayısının artacağı anlamına geliyor.

Sakın geç kalmayın

Türkiye Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yıl sonu 40 milyon turist hedefinin gerçekleşmesi için tüm imkânlarını seferber ettiklerini belirterek, vatandaşlara erken rezervasyonda geç kalmayın uyarısında bulundu. Bağlıkaya, 2019 yılında rezervasyonunu önceden yapmayanların ciddi fiyat artışlarıyla karşılaşabilecekleri uyarısını yaptı.

İndirimler Yüzde 50’den başlıyor

Türkiye’nin en iyi turizm tesislerinde gelecek yıl daha ucuz tatil yapmak isteyenlere erken rezervasyonun ilk döneminde yüzde 50’den başlayan fiyat avantajları sunulacak. Erken rezervasyon ile otellerde kredi kartına 6 taksit imkânı ve koşulsuz iptal güvencesiyle işlemler yaptırılabiliyor. Kurumsal kimliği ile tanınan turizm işletmelerinin uyguladığı erken rezervasyon sigortası ile tatilcilere konaklamalarına 72 saat öncesine kadar tatilini iptal etme güvencesi de sunuluyor. Erken rezervasyon otelleri ağırlıklı olarak Antalya, Alanya, Bodrum, Çeşme gibi Türkiye’nin en popüler yazlık yerlerindeki tatil köylerinde yer alıyor.

Erken Rezervasyon Ne Zaman Başlıyor?

Erken Rezervasyon dönemi her yıl kasım-aralık aylarında başlayıp, yaz sezonunun başına kadar devam ediyor. Beş döneme ayrılan erken rezervasyon sürecinde en yüksek indirim oranı ile başlayan birinci dönemi takip eden dönemlerde indirim oranı kademeli olarak azalıyor. Erken rezervasyon kampanyasının tatil dönemi ise 1 Nisan - 31 Ekim 2019 tarihleri arasını kapsıyor.

5 ülkenin büyükelçisini Şanlıurfa’da ağırladı

TÜRSAB, Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Makedonya’nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha’yı eşleriyle birlikte Şanlıurfa’da ağırladı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Bu bölgeye önümüzdeki yıl 1 milyon civarında turist bekliyoruz” dedi.