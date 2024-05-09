  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Meclis'e teklif sunacağız

İsrail’e ait dozer havaya uçtu

Bakan Faruk Çelik çok sert eleştirdi! Böyle bir şey dünyanın neresinde var? Bunu savunanlar emekliye tatmin edici zamdan nasıl bahsediyorlar?

Bilet satmadı bileti kesildi! Irkçı nefrette yeni boyut

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

İP’inden SP’sine, Prof’una.. Türkiye’ye özgü skandallar!

Erken emeklilik fırsatı olan meslekler belli oldu!

Katil İsrail şehit cenazesini vermiyor

ABD istihbaratını deşifre etti SUÇLU! Türk İstihbaratını deşifre etti SUÇSUZ! Batı’nın aparatı FETÖ kozunu oynuyor! AHİM’in alacağı karardan haberiniz var mı?

255 STK’dan MEB'e Millî müfredat çağrısı: Müfredat evrimci dilden temizlensin
Sağlık Erken evrede belirti vermiyor! Bu sorun 40 yaş üstü bireylerde görülüyor
Sağlık

Erken evrede belirti vermiyor! Bu sorun 40 yaş üstü bireylerde görülüyor

Yeniakit Publisher
2024-05-09 15:45:00 -
Erken evrede belirti vermiyor! Bu sorun 40 yaş üstü bireylerde görülüyor

Prof. Dr. Abdullah Özkırış, 45 yaş üzeri bireylerde sık görülen glokom yani göz tansiyonunun, erken evrede herhangi bir belirti vermeden sinsice ilerlediğini belirtti.

Göz tansiyonunun sinsi, belirti vermeden ilerleyen ve geri dönüşü olmayan kalıcı körlüğe neden olan bir hastalık olduğunu kaydeden Özkırış; hastalığın erken dönemde yakalandığı zaman ilaç veya cerrahi tedavi yöntemleri ile etkili tedavi edilebildiğini belirterek; "Son çıkan ilaçlar hastalığın ilerlemesinin önüne geçebiliyor ve yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor. Glokomun kalıcı görme kayıplarına neden olmaması için yılda bir kez göz muayenesi yaptırılması büyük önem taşıyor. Hastalığın ilk belirtileri 40 yaş üzeri bireylerde görülür. Ortaya çıkma riski, ileri yaş hastalarda daha fazladır. En önemli risk faktörü, ailede glokom öyküsünün bulunmasıdır. Bunun dışında diyabet ve tansiyon hastalarında glokoma yakalanma riski fazladır. Ailesinde glokom hastası olanlar 6 ayda bir göz muayenesi yaptırmalıdır" dedi.

Göz Hastalıkları Uzmanı ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış; "40 yaşından sonra yılda bir kez rutin göz kontrolü yaptırılması önemlidir. Aile öyküsünde glokom gibi ciddi göz hastalığı olan kişiler ise 6 ayda bir göz muayenesi yaptırmalıdır. Glokom göz tansiyonu olarak bilinse de, sadece göz tansiyonun ölçülmesi tanı için yeterli olmamaktadır. Çünkü göz tansiyonun yüksek olmadığı glokom türleri de vardır. Göz arkası görme sinirindeki çukurluk ve incelme oranlarına dikkatli bakmak gerekir. Muayenede göz tansiyonu yüksek ölçüldüğünde gözün kornea denilen saydam tabakasının kalınlığına bakmak gerekir. Tanı için ayrıca periferik görme alanında daralmayı değerlendirmek için bilgisayarlı bir görme alanı testi ve OCT cihazı ile görme siniri analizi yapmak gerekmektedir. Mevcut tedaviler ile hastalığın ilerlemesi durdurulabiliyor. Glokomda, göz tansiyonun değerinin çok üst sınırlarda olmadığı durumlarda öncelikle ilaç tedavisine başvurulmaktadır. Bu ilaçlarla göz tansiyonu normal sınırlara çekilmeye çalışılır. İlaç tedavisi sırasında hasta belli aralıklarla takip edilmektedir. Göz tansiyonun ilaç tedavisine rağmen düşmediği durumlarda ise cerrahi yöntemlere başvurulabilmektedir. Glokomun ilaçlı ya da cerrahi tüm tedavilerinde amacın, gözün mevcut durumunu korumak olduğu unutulmamalıdır. Hastalığın neden olduğu görme kayıplarının geri dönüşü olmadığı aklıda tutularak rutin göz muayeneleri asla ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Bu hastalık 3.evreye kadar belirti vermiyor
Bu hastalık 3.evreye kadar belirti vermiyor

Sağlık

Bu hastalık 3.evreye kadar belirti vermiyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aman dikkat! Çölyak hastaları bu noktayı atlamayın
Aman dikkat! Çölyak hastaları bu noktayı atlamayın

Sağlık

Aman dikkat! Çölyak hastaları bu noktayı atlamayın

Yaratandan yaratılana en güzel hediye!
Yaratandan yaratılana en güzel hediye!

Sağlık

Yaratandan yaratılana en güzel hediye!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazıklar olsun size! Utanmazlar Canlı yayında Erdoğan’a “Politik Hayvan” dedi. TC kanunlarında bu suçun bir karşılığı yok mu?
Gündem

Yazıklar olsun size! Utanmazlar Canlı yayında Erdoğan’a “Politik Hayvan” dedi. TC kanunlarında bu suçun bir karşılığı yok mu?

Halk Tv bir rezilliğe daha imza attı. “Şirin Payzın ile sözüm var” programında davetli konuklar Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a bir lakap takma ..
Bakan Faruk Çelik çok sert eleştirdi! Böyle bir şey dünyanın neresinde var? Bunu savunanlar emekliye tatmin edici zamdan nasıl bahsediyorlar?
Ekonomi

Bakan Faruk Çelik çok sert eleştirdi! Böyle bir şey dünyanın neresinde var? Bunu savunanlar emekliye tatmin edici zamdan nasıl bahsediyorlar?

Erken yaşta emeklilik sistemini eleştiren AK Partili Faruk Çelik, "40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var? 40 yaşında emekliliği savuna..
CHP’l isim köprüyü geçince itiraf etti! Fatih Erbakan bak Barış Yarkadaş ne diyor
Gündem

CHP’l isim köprüyü geçince itiraf etti! Fatih Erbakan bak Barış Yarkadaş ne diyor

Seçimden önce Yeniden Refah Partisi’ne övgüler düzen CHP’li Barış Yarkadaş, partinin kendi adaylarıyla seçime girmesinin kendilerine yaradığ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23