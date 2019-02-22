Erken emeklilikte son dakika EYT çıkacak mı? Bakan Selçuk'tan EYT çıkışı

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı hükümete çevrildi. Meclis’ten dönen EYT teklifinin seçimlerden önce geçmesini bir umut bekleyen binlerce EYT mağduru vatandaşların EYT beklentilerine ilişkin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika açıklamasında bulundu. Peki EYT çıkıyor mu? EYT son dakika gelişmesi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin "EYT gündemimizde yok" dedi.

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. EYT konusunun torba yasada yer alıp almayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emekliliğin olmadığını belirtmişti. Vatandaşlar yeni bir açıklamanın olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. 22 Şubat’ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında, 'EYT gündemimizde yok' dedi.

EYT son dakika gelişmeleri

6 Şubat'ta Bakan Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapıyıp yapılmayacağı sorusuna "EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'de son noktayı koydu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti. Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.