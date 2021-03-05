Erken emeklilik için hangi borçlanma yapılır?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emeklilik şartları bazı durumlarda değişkenlik gösterebilir. Kadınlara doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ya da kısmi emeklilik gibi durumlar bu konuda etkili olabilmektedir.

SGK’dan emekli olabilmek için öncelikli olarak 3 şart bulunmaktadır. Yaş, yıl ve prim günü şartlarının üçünü de tamamlanmış olması gerekir. Erken emeklilik için de bazı avantajlar yer alır. Emeklilik yaşını geriye çekmek için yıpranma, malullük, engelli emekliliği gibi avantajların dışında üç önemli fırsat daha mevcuttur.

Kadın çalışanlar için erken emeklilik nasıl olur?

Kadın çalışanlar için geçmiş yıllarda çıkarılan yasalar ve düzenlemeler sayesinde çocukları üzerinden prim kazanma imkanı mevcut. Bu hak ilk olarak SSK kadın çalışanlarına tanındı. Daha sonra aynı haklardan memur kadınlar ve Bağ Kurlu kadınlar da yararlanmaya başladı. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırmaktadır. Bu konudaki şart; annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması gerekir. Ancak sigortadan önceki doğumlara bu hak tanınmamaktadır. Staj için yapılan sigorta başlangıcı emeklilikte geçerli olmazken doğum borçlanmasında geçerli sayılmaktadır.

Kadınlarda doğum borçlanması şartları nelerdir?

Doğumdan önce SGK tescili olunması gerekir.

Doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim yatmamış olması gerekir.

Doğumdan sonra iki yıl içinde çocuğun sağ olması da bu şartlar arasında yer almaktadır.

Askerlik borçlanması ile erken emekli nasıl olunur?

Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı tanımaktadır. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltır hem de 1-2 yıl kazanmış olur.

1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli olur ve şartları buna göre belirlenir. Böylece en az bir yaş önce emeklilik imkanı yer alır.

Yaştan emekli nasıl olunur?

Yaştan emekli olma durumuna kısmi emeklilik denilir. Kısmi emeklilikte yaştan emekli olabilmek için belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekir. Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olabilmeniz mümkündür. Erkeklerde ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartları şu şekilde;

– 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında emekli olabilir.

– 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında emekli olabilir.

– 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında emekli olabilir.

– 24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında emekli olabilir.

– 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında emekli olabilir.

Yaşta emeklilik kadınlarda nasıl olur?

– 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında emekli olabilir.

– 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında emekli olabilir.

– 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında emekli olabilir.

– 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında emekli olabilir.

Evlat edinmiş kadınlar erken emekli olabilir mi?

Evlat edinen kadınlar da doğum borçlanması yaparak erken emekli olabilmektedir. Sigortalı olarak çalışan kadınlara 2 yaşından daha küçük olarak evlat edindikleri takdirde çocuklar üzerinden erken emeklilik imkanı tanınır. Söz konusu borçlanma çocukların evlat edinildiği tarihten itibaren başlar. Diğer şekilde ise yine doğum yaptıktan sonra çocuğunu başka bir aileye veren kadınlarda doğum borçlanması yapabilir. Çocuğunu başka ailelere evlatlık olarak veren kadınların doğum borçlanma süresi ise yalnızca 6 ay olarak belirlendi.

Engelli çocuk sahibi olanlarda erken emeklilik nasıl olur?

Başkasının bakımına muhtaç olan ve ağır bir engeli bulunan çocukların anneleri de erken emeklilikten yararlanabilmektedir. Engelli çocuğu olan kadınların çalışma günleri 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 1.25 gün olarak hesaplanmaya başladı. Bu hesaplama ile birlikte emeklilik yaşı da daha erkene çekilmektedir.

Aynı şekilde bu tarihten itibaren prim gün sayılarının da dörtte biri indirilmiş olur. Bu yasadan tüm kadın çalışanlar yararlanabilmektedir. Erken emekliliğe başvuracak olan kadınların çocuklarının ağır engelini tespit ettirmesi gerekmektedir.