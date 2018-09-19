Erken doğan bebeklerde emzirme güçlüğü normal



“Düşük doğum ağırlıklı bebek” terimi doğum tartısı 2500 gram altındaki bebekler için kullanılır. Bu bebekler prematüre veya zamanına göre küçüktür veya her ikisi de bir arada olabilir.



Düşük doğum tartılı bir bebek için en iyi süt yine annesinin sütüdür.

İlk birkaç gün içinde bebek ağızdan besin alamayabilir.



Ağızdan besleme, bebek bunu kabul eder etmez başlatılmalıdır.



30-32 haftadan daha erken doğan bebeklerin genellikle tüple beslenmeleri gerekir. Sağılmış anne sütü tüple verilir. Anne, bebek tüple beslenirken ona parmağını emdirebilir. Bu hareket, bebeğin sindirim yolunu uyarmakta ve tartı almasına yardımcı olmaktadır.

30–32 hafta arası doğan bebekler, besinleri küçük bir kaptan veya kaşıktan alabilirler. Bebek besinlerinin çoğunu tüple alırken, günde bir veya iki kere kaptan besin verilebilir. Bebek bunu iyi alabiliyorsa, tüple besleme azaltabilir.

Bu dönemde bebeği beslemenin diğer bir yolu da sütü doğrudan bebeğin ağzına sağarak vermektir.

32 haftalık veya daha sonra doğan bebekler, meme emebilirler. Bebeğin genel durumu düzelir düzelmez, anne bebeği göğsüne yaklaştırmalıdır. Bebek ilk başta sadece meme ucunu arayabilir, yalayabilir veya bir miktar emer. Anne, bebeğin ihtiyacını emerek karşılayacağından emin olana kadar sütünü sağarak kap veya tüple vermeye devam etmelidir.

Düşük doğum ağırlıklı bir bebek etkin bir şekilde emmeye başladığı zaman, beslenme süresince sık sık ve uzun süreler için duraksayabilir. 4-5 kere emdikten sonra 4 veya 5 dakikaya kadar uzun bir süre ara verebilir. Memeden bebeği çabuk çekmemek çok önemlidir. Bebek hazır olduğunda tekrar emmeye başlaması için memede tutulmalı ve gerekirse bir saate kadar devam edilmelidir.

Düşük doğum ağırlıklı bir bebek için en iyi emme pozisyonu, anne vücudunu enine olarak memenin karşı tarafındaki kolla tutulmasıdır.

Kaptan (fincanla) beslemede ise şunlara dikkat edilmelidir:

Bebek dizin üzerinde yarı oturur duruma getirilir,



Fincan bebeğin dudaklarına yaklaştırılır,



Fincan bebeğin dudağına değecek şekilde hafifçe eğilir,



Fincan bebeğin alt dudağına dayanır ve kenarı da üst dudağın dış yan kısmına değdirilir.

Bir kerede çok miktar sütün gitmemesine dikkat edilerek aralıklı olarak uygulanırsa meme ile beslenmeye geçişte prematür bebeklerde çok yardımcı bir yöntemdir.

DİPNOT:

Bebeklere doğduğunda ilk iş şekerli su içirmek yanlış.

Annenin bebeğe vereceği ilk süt son derece özel bir süttür. Buna ‘kolotrum’ veya ağız sütü denir. Bu sütün içinde bebeğin hayatı boyunca ihtiyacı olacak, bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler bulunmaktadır.

Asla ama asla ihmal edilmemelidir.