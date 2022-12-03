Programın ilk uygulama dönemi kapsamında toplam 14 girişim, oryantasyon süreçlerini tamamlayarak eğitime başladı. 20 hafta boyunca Sabancı Center’da çalışmalarına devam edecek girişimler, Mart 2023’te düzenlenecek final gününde projelerini Yatırım Jürisi’ne sunacaklar. Jüri tarafından başarılı bulunmaları halinde 150 bin dolara kadar Sabancı ARF tohum yatırımına hak kazanacaklar.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, sürdürülebilirlik ve dijital odaklı yol haritalarının temelinde yeni ekonominin yer aldığını vurguladı. Alper, “Yatırımlarımızın yüzde 25’ini ana işlerimizi korunmak ve büyütmek için planlarken yüzde 75’ini yeni ekonomi alanına ayırıyoruz. Bu kapsamda hem holding hem de topluluk şirketlerimiz bünyesinde çok önemli hamleler yapıyoruz” dedi.

Doğru projeler büyüyecek

Teknoloji ve inovasyonu en büyük hızlandırıcı olarak gördüklerini dile getiren Alper, şöyle konuştu: “Tüm paydaşlarımıza değer oluşturmak üzere bu doğrultuda çalışıyoruz. Finansman dünyada yaşanan dönüşümün önemli bir ayağı. Ancak paranın sahibi olan kurumlar artık doğru fikirleri arıyorlar. Dolayısıyla bugün asıl odaklanılması gereken para ya da finansman değil, fikir. Çünkü finans kaynakları gelişmiş, olgunlaşmış fikirlerin peşlerinden koşacaktır. Sabancı ARF bence bu bakış açısının çok güzel bir örneği. İnanıyoruz ki Sabancı Center, Sabancı ARF’yle doğru projelerin büyüyeceği ve doğru fikirlerin ülkemiz ile dünyamız için birer değere dönüşeceği bir sahne olacak.”

Her girişimin kendi kanatlarıyla doğduğunu ancak uçmak için doğru desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Alper, “Sabancı ARF ismi de bu yaklaşımdan geliyor. Biz bu projeyle topluluğun hem içinde hem de dışında bulunan girişimcilerimize fikirlerini geliştirebilecekleri bir platform sunuyoruz. Ve ‘Erken aşama girişimler Sabancı ARF’yle uçacak’ diyoruz” ifadelerini kullandı.