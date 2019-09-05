Erkekliğe ilk adımı attılar

Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen “Toplu Sünnet Şöleni” bu yıl da Melen Su Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlendi. Erkekliğe adım atan 39 çocuğu Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Cengiz Tuncer ve Celal Kasapoğlu da yalnız bırakmadı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni bu yıl da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Düzce Belediyesi önünde toplanan 39 çocuk ve aileleri için düzenlenen şölen İstanbul Caddesi üzerinden faytonlarla Anıtpark’a yapılan kortejle başladı. Davullu zurnalı eğlence ile yapılan kortejde çocuklar ve ailelerine Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer eşlik etti. Anıtpark’ta bir araya gelen topluluk buradan araçlarla Melen Su Parkı Sosyal Tesislerine hareket etti.

Yemekli Mevlid-i Şerif daveti ilk olarak Mehter takımının gösterisi ile başladı. Buradaki etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu da katıldı. Edilen dualar ve yemek ikramının ardından Lunapark’taki oyuncaklara binen çocuklar gönüllerince eğlendi.