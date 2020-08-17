Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka'ya Yeniden Refah Partisi'nden şok üstüne şok!

Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olduğunu söyleyen erkeklere "tecavüzcü" diyerek hakaret eden CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'ya dava yağmuru yağmaya devam ediyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Yeniden Refah Partililer, hazırladıkları 50 civarında ayrı suç duyurusu dilekçesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, CHP'li Aylin Nazlıaka'nın 12 Ağustos'ta kadın kolları toplantısındaki halkı aşağılayan, kin ve düşmanlığa sevk eden skandal sözleri hatırlatıldı.

Dilekçede "Erkekler, İstanbul Sözleşmesi'nden rahatsız değil; eşine, sevgilisine ya da hiç tanımadığı bir kadına şiddet uygulayan, katleden, tacizci, tecavüzcü erkekler rahatsız." skandal ifadeleriyle toplumun yarısı olan erkeklere 'tacizci' ve 'tecavüzcü' diyerek iffetine hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka'nın halkı ayrıştırdığı ve aşağıladığı vurgulandı.

Nazlıaka'nın, "Hakaret, halkı kin ve düşmanlığa teşvik, halkı aşağılama" suçlarından yargılanarak cezalandırılması talep edildi.

Adliye önünde basın açıklaması

Suç duyurusunda bulunan Yeniden Refah Partililer adına bir basın açıklaması yapan Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mahmut Gül, İstanbul Sözleşmesi'nin milli değerleri tamamen reddettiğini ve 'toplumsal cinsiyet' kavramıyla fıtrat haricinde toplumda yeni bir cinsiyet arayışı oluşturmanın peşinde olduunu belirtti.

Sözlemenin mağdur insanları koruma bahanesiyle aile yapısını yıkmayı hedeflediğini vurgulayan Gül, şunları söyledi:

"Kadına, erkeğe kime olursa olsun cinayet veya işkence gibi suçları işleyenlere karşı verilmesi gereken ceza, suçun mahiyetine uygun cezalandırmadır. Kadın cinayetleri üzerine gitmeyi kendine amaç edinmiş, bu konu hakkında sürekli siyasi söylemde bulunan başta CHP ve tüm siyasi partilere, 'hukuki olarak olay içerisinde hiçbir indirim sebebi olmayan cinayet, işkence vs. suçlara karşı kısasa kısas hükmü uyarınca yasal düzenlemeleri yapma çağrısında' bulunuyoruz. Eğer samimi şekilde kadın haklarını savunuyorsanız, bu çağrımıza kulak veriniz.

Aylin Nazlıaka hanımefendi, sözleşmeye karşı çıkanlar hakkında 'tecavüzcü ve tacizcilerdir' şeklinde bir ifadede bulunmuştur. Bahsettiği üzere fikrimizin dayanağı sapkınlık veya tecavüzcülük değil, aksine aile kavramını, gelecek nesillerin ahlakını ve maneviyatını korumaktır. Batı kültürünün parçası olan ülkelerin ahlaki sebeplerle imzalamadığı, imzalayanların da çekilmeye devam ettiği bir sözleşme üzerinden bizlere hakaret edilmesi hiçbir surette kabul edilmeyecektir. Hanımefendinin hakaretleri, ülkeyi ayrımcılığa ve bölücülüğe sevk etmektedir."